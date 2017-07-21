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صندوق النقد الدولي يعلن عن قرض جديد لليونان بقيمة 1.8 مليار دولار

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مصراوي Masrawy

صندوق النقد الدولي يعلن عن قرض جديد لليونان بقيمة 1.8 مليار دولار

02:49 ص الجمعة 21 يوليه 2017

صندوق النقد الدولي يعلن عن قرض جديد لليونان بقيمة 1.8 مليار دولار

 

واشنطن- (د ب أ):

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، عن دعم مالي إضافي لليونان في شكل قرض قيمته 1.8 مليار دولار، بحسب ما أعلن الصندوق.

وقال صندوق النقد في بيان إن هذا الترتيب يدعم برنامج التكيف الاقتصادي للسلطات.

وجاء في البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنه تمت الموافقة على ذلك الترتيب من حيث المبدأ. ويتطلب تفعيل ذلك الترتيب اتخاذ قرار ثان من المجلس التنفيذي للصندوق.

ولن يصبح القرار نافذ المفعول إلا بعد أن يتلقى صندوق النقد الدولي ضمانات "محددة وذات مصداقية" من الشركاء الأوروبيين لليونان لضمان القدرة على تحمل الديون.

وقال صندوق النقد إن ذلك سيعتمد أيضا على ما إذا كان البرنامج الاقتصادي لليونان لا يزال على الطريق الصحيح. وقال صندوق النقد الدولي إن هذا الاتفاق سينتهي في 31 أغسطس 2018، بعد فترة وجيزة من انتهاء برنامج آلية الاستقرار الأوروبي.

وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إنها ستوصي بمشاركة المجلس في المساعدات بالرغم من عدم اليقين بشأن القدرة على تحمل الديون.

ويكافح صندوق النقد الدولي مع الدائنين الأوروبيين لتخفيف عبء الديون عن اليونان.

وفي الشهر الماضي تلقت اليونان 8.5 مليار يورو من تمويلات الإنقاذ اللازمة، ما ساعد البلاد على تجنب الإفلاس بسبب الديون القديمة بعد اتفاق بين وزراء مالية مجموعة اليورو.

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مصراوي Masrawy

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