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برشلونة يغري ليفربول من أجل ضم «كوتينيو»

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برشلونة يغري ليفربول من أجل ضم «كوتينيو» برشلونة يغري ليفربول من أجل ضم «كوتينيو»

التحرير

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تقدم نادي برشلونة الإسباني، بعرض رسمي إلى نظيره ليفربول الإنجليزي، من أجل ضم لاعب وسط ملعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، تقريرا يوم الخميس، ذكرت فيه أن برشلونة قدم بالفعل عرضا إلى ليفربول لضم كوتينيو، مقابل 80 مليون يورو -72 مليون جنيه إسترليني-.

يأتي ذلك في ظل بحث برشلونة عن بديل لأندريس إنيستا صاحب الـ33 عاما والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

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ولكن طبقا للتقرير فإن ليفربول رفض العرض رفضا قاطعا ويرغب في الحصول على أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني وهو المبلغ الذي دفعه البلوجرانا للحمر لضم لويس سواريز في 2014.

وحاول برشلونة ضم كوتينيو خلال منتصف الموسم الماضي وأبدى لاعب البلوجرانا نيمار رغبته في انتقال مواطنه البرازيلي لصفوف الفريق الكتالوني.

وسجل كوتينيو خلال الموسم الماضي 14 هدفا وصنع تسعة آخرين في 36 مباراة شارك فيها مع ليفربول في كل البطولات.

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التحرير

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