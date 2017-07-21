أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قائد بالجيش الليبي: نحن على أهبة الاستعداد لاقتحام مدينة درنة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قائد بالجيش الليبي: نحن على أهبة الاستعداد لاقتحام مدينة درنة

02:02 ص الجمعة 21 يوليو 2017

قائد بالجيش الليبي: نحن على أهبة الاستعداد لاقتحام مدينة درنة

الجيش الوطني الليبي- أرشيفية

بنغازي- (أ ش أ):

أكد آمر غرفة عمليات «عمر المختار» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد سالم الرفادي، أنهم أفسحوا المجال لقنوات التواصل مع الأعيان والحكماء والمشائخ «من أجل التفاوض على تسليم السلاح وتقديم كل الجناة للعدالة»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قوات الجيش على أهبة الاستعداد لـ«اقتحام مدينة درنة وتخليصها من الإرهاب والتطرف».

وقال العميد سالم الرفادي، في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»، الخميس «منحنا الأعيان والحكماء والمشائخ الفرصة من أجل أن تعود مدينة درنة إلى حضن الوطن دون إراقة مزيد من الدماء؛ حفاظًا على نسيجها الاجتماعي، وأعتقد أنها فرصة ذهبية، وعلى أهالي درنة الاستفادة منها واستثمارها».

وأضاف الرفادي: «أهالي درنة عليهم أن يتعاونوا مع رجال الجيش لتقديم كل العون لهم، وعدم دعم الإرهابيين بالعتاد وإخبارهم بإمكان تواجد واستيقافات الجيش خارج المدينة، وأن كل ما يحاك للجيش فهو لا يتعدى مجرد خيال لا أكثر، لأن الجيش قادر على دخول مدينة درنة في أي لحظة بتعليمات القيادة العامة للجيش».

ولفت العميد سالم الرفادي إلى «أن الجيش قادر على دخول مدينة درنة في أي لحظة بتعليمات القيادة العامة للجيش، لكن تركنا للعقلاء وقتًا إضافيًّا، وأقول لأهلنا في درنة إن الجيش الذي سوف يدخل مدينة درنة هو جيش نظامي يلتزم بالتعليمات والنظم والقوانين وليس في نيته الانتقام كما يشيع البعض في وسائل الإعلام المختلفة».

وأشار آمر غرفة عمليات «عمر المختار»، العميد سالم الرفادي، إلى أن الجيش يحكم السيطرة على الطرق المؤدية لمدينة درنة من محاورها الستة، حيث إن طبيعة مدينة درنة تختلف عن أي مدينة أخرى، خاصة أن الطرق المؤدية إليها كثيرة ووعرة».

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • من هو رئيس "أمن الدولة" السعودي الجديد.. وماذا يعني إنشاء الجهاز؟

    أخبار

  • بوتين يُقرّ استراتيجية جديدة تسمح للأسطول الروسي باستخدام السلاح النووي

    أخبار

  • قطر وإيران.. تقارب تجسده وفود تجارية تزور الدوحة

    أخبار

  • أوامر ملكية سعودية: إنشاء جهاز "أمن الدولة"

    أخبار

إعلان

7500fea382.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي

الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا

الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا