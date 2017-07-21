متحدثة أمريكية: ترامب يثق فى وزير العدل

واشنطن- (د ب أ):

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، أمس الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب أصيب بـ"خيبة أمل" إزاء قرار سيشنز بالنأى بنفسه عن التحقيق فى قضية تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية "ولكنه بوضوح لديه ثقة فى وزير العدل".

كان وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز قد قال، أمس، إنه سيظل في منصبه، كأكبر مسؤول عن تطبيق القانون في البلاد، على الرغم من إعلان الرئيس دونالد ترامب بأنه لو كان يعلم ان سيشنز سوف ينأى بنفسه عن التحقيق فى قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، لكان قد اختار شخصا آخر لتولي هذا المنصب".

وأضاف سيشنز للصحفيين في رده على تصريحات ترامب "يشرفني أن أعمل في منصب وزير العدل ، وهو أمر يتجاوز أي فكر لدي".

وتابع قائلا: "نحب هذه المهمة، ونحن نحب هذه الإدارة، وأخطط لمواصلة القيام بذلك طالما أنا قادر على القيام بذلك".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساءل أمس الأربعاء بشأن قرار سيشنز بالامتناع عن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية العام الماضي، وقال إن ذلك أمر "غير عادل للغاية بالنسبة للرئيس".

وقال ترامب في مقابلة مع الصحيفة: "ما كان ينبغي أبدا أن ينأى سيشنز بنفسه، وإذا كان يعتزم أن ينأى بنفسه كان ينبغي عليه أن يخبرني أولا قبل أن يتولى المنصب، وكنت سأختار شخصا آخر".

وأضاف: "جيف سيشنز يتولى الوظيفة ويمارسها ثم ينأى بنفسه، وهو أمر أعتقد أنه غير عادل للغاية للرئيس"، وأردف قائلا: "كيف تتولى وظيفة ثم تنأى بنفسك؟".