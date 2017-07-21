أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

متحدثة أمريكية: ترامب يثق فى وزير العدل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

متحدثة أمريكية: يثق فى وزير العدل

01:57 ص الجمعة 21 يوليو 2017

متحدثة أمريكية: ترامب يثق فى وزير العدل

واشنطن- (د ب أ):

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، أمس الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب أصيب بـ"خيبة أمل" إزاء قرار سيشنز بالنأى بنفسه عن التحقيق فى قضية تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية "ولكنه بوضوح لديه ثقة فى وزير العدل".

كان وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز قد قال، أمس، إنه سيظل في منصبه، كأكبر مسؤول عن تطبيق القانون في البلاد، على الرغم من إعلان الرئيس دونالد ترامب بأنه لو كان يعلم ان سيشنز سوف ينأى بنفسه عن التحقيق فى قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، لكان قد اختار شخصا آخر لتولي هذا المنصب".

وأضاف سيشنز للصحفيين في رده على تصريحات ترامب "يشرفني أن أعمل في منصب وزير العدل ، وهو أمر يتجاوز أي فكر لدي".

وتابع قائلا: "نحب هذه المهمة، ونحن نحب هذه الإدارة، وأخطط لمواصلة القيام بذلك طالما أنا قادر على القيام بذلك".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساءل أمس الأربعاء بشأن قرار سيشنز بالامتناع عن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية العام الماضي، وقال إن ذلك أمر "غير عادل للغاية بالنسبة للرئيس".

وقال ترامب في مقابلة مع الصحيفة: "ما كان ينبغي أبدا أن ينأى سيشنز بنفسه، وإذا كان يعتزم أن ينأى بنفسه كان ينبغي عليه أن يخبرني أولا قبل أن يتولى المنصب، وكنت سأختار شخصا آخر".

وأضاف: "جيف سيشنز يتولى الوظيفة ويمارسها ثم ينأى بنفسه، وهو أمر أعتقد أنه غير عادل للغاية للرئيس"، وأردف قائلا: "كيف تتولى وظيفة ثم تنأى بنفسك؟".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد ستة أشهر في البيت الأبيض.. أين أصبحت وعود ترامب الانتخابية؟

    أخبار

  • روسيا تشيد بالأخبار "الممتازة" عن إنهاء أمريكا دعمها للمسلحين السوريين

    أخبار

  • ترامب يثني على ماكين ويصفه بالمقاتل

    أخبار

  • ترامب بصدد إنهاء برنامج (سي.آي.إيه) لتسليح وتدريب المعارضة السورية

    أخبار

إعلان

f93e29ba16.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"