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اشتباكات عنيفة بين حزب الله ومسلحين في شمال شرقي لبنان

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مصراوي Masrawy

اشتباكات عنيفة بين حزب الله ومسلحين في شمال شرقي لبنان

01:48 ص الجمعة 21 يوليه 2017

اشتباكات عنيفة بين حزب الله ومسلحين في شمال شرقي لبنان

عناصر حزب الله اللبناني- أرشيفية

بيروت- (د ب أ):

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء أمس الخميس، بين حركة حزب الله اللبنانية الشيعية الموالية لإيران ومسلحين في ضواحي مدينة عرسال الحدودية شمال شرقي البلاد، حسبما أفاد مصدر أمني لبناني.

وقال مصدر مقرب من الحركة إن حزب الله تمكن من السيطرة على ثلاث نقاط مراقبة تابعة لحركة فتح الشام المنضوية تحت تنظيم القاعدة والتي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة في ضواحي عرسال.

وأضاف المصدر أن طائرات تابعة للحكومة السورية نفذت أيضا غارات مكثفة في منطقة الاشتباكات التي يتجمع فيها المسلحون.

وكان حزب الله قد قصف المنطقة بشكل مكثف في وقت سابق.

وقال المصدر إن "القذائف تسقط بشكل مكثف على مواقع لمسلحين ينتمون إلى حركة فتح الشام، وأخرى تابعة لداعش".

وذكر مصدر قريب من حزب الله في وقت سابق أن "هذا ربما يكون قصفا مبدئيا لعملية عسكرية طال انتظارها من جانب حزب الله لاقتلاع جذور الجماعات المسلحة من ضواحي عرسال".

وأضاف أن "مسلحي حزب الله مستعدون للمعركة المنتظرة".

وفي غضون ذلك، قال نشطاء في المنطقة إن الطائرات الحربية السورية نفذت عددا من الغارات على مواقع المسلحين في المنطقة الحدودية.

ويقاتل حزب الله إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع احتجاجات 2011.

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