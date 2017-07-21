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اعتذار مديرة مستشفى السويس العام ومساعدتَيها عن مناصبهن

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مصراوي Masrawy

اعتذار مديرة مستشفى السويس العام ومساعدتَيها عن مناصبهن

12:44 ص الجمعة 21 يوليو 2017

اعتذار مديرة مستشفى السويس العام ومساعدتَيها عن مناصبهن

مستشفى السويس العام

السويس - حسام الدين أحمد:

قَبل اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اعتذار الدكتورة عزيزة عبد الستار مدير مستشفى السويس العام، عن منصبها، وكذلك الطبيبتين نائب مدير المستشفى، ومدير العناية المركز واللتين كانتا يمثلن الفريق المعاون للمديرة.

وقال الدكتور لطفي عبد السميع مدير الصحة في السويس، إن الدكتورة عزيزة قدمت له، أمس الأول الأربعاء، الاعتذار عن العمل، كما تقدمت كل من الدكتورة عفاف عبد الفتاح نائب المدير، والدكتورة عزيزه عجمي مدير العناية المركزة، باعتذار أيضا عن الاستمرار في مناصبهن.

وأضاف الدكتور لطفي عبد السميع في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، اليوم الجمعة، أن طلب الدكتورة عزيزة بإعفائها من الاستمرار في عملها، جاء بدعوى مرضها وتدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، خاصة أنها أجرت من قبل عملية بالقلب، وتركيب دعامات، ولفت إلى أنه أحال طلبهن للعرض على محافظ السويس، والذي وافق على قبول اعتذارهن.

هذا، وكلف اللواء أحمد حامد، إدارة المستشفيات بالمديرية بالإشراف المباشر على المستشفى لحين تعيين مدير جديد.

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مصراوي Masrawy

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