أبرز عناوين الصحف العالمية

إعداد - علاء المطيري:

قالت "تايم" الأمريكية إن حمامات الدماء لن تتوقف في الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، وذكرت "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن انتهاء المحادثات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، دون التوصل إلى أي اتفاق محدد حول الأجندة المستقبلية، يقضي على جهود ترامب التجارية، وقالت "التليجراف" إن العراق يتجه نحو حرب طائفية.

1- تايم: مصورون يروون قصص من الموصل

قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن حمامات الدماء لن تتوقف في الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، مشيرة إلى أن المعارك الشرسة والعنيفة ربما تكن الطريقة الوحيدة لانتزاعها من أيدي مسلحي تنظيم داعش، الذين عملوا على ترك آثرهم في المدينة منذ عام 2014، وعززوا وسائل الدفاع عن أنفسهم حتى يكونوا مستعدين في اللحظة التي تحاول فيها القوات العراقية استعادتها.

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2-ستريت جورنال: عدم اتفاق أمريكا والصين تجاريًا يقضي على جهود ترامب

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن انتهاء المحادثات الاقتصادية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، دون التوصل إلى أي اتفاق محدد حول الأجندة المستقبلية، يقضي على جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعادة صياغة العلاقات التجارية مع بكين.

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3-الإندبندنت: شعبية رئيسة الوزراء بريطانيا الأسوأ في التاريخ

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن استطلاع للرأي أجرته منظمة "إيبسوس موري" لأبحاث السوق والرأي العام في المملكة المتحدة، حصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أقل نسبة رضا شعبي لرئيس حكومة في تاريخ بريطانيا بعد نحو شهر من الانتخابات العامة.

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4- تلجراف: العراق يتجه نحو حرب طائفية

نشرت صحيفة "التليجراف" البريطانية مقالاً لجوسي إنسور بعنوان "الموصل تحررت من تنظيم داعش إلا أن قصص الرعب ما زالت مستمرة فيها"، وقالت كاتبة المقال إن "العراق يتجه نحو حرب طائفية".

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