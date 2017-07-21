العرب اليوم: قرارت ملكية سعودية وقطر تتهم الإمارات باختراق وكالتها

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إعداد – محمد الصباغ:

أصدرت الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز سلسلة من الأوامر أبرزها نص على تغيير قائد الحرس الملكي بجانب إنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة"، في حين يواصل المقدسيون وموظفو الأوقاف اعتصامهم أمام المسجد الأقصى قبل ساعات من "جمعة غضب"، واتهمت قطر الإمارات باختراق الوكالة الرسمية لها.

1 - إقالة رئيس الحرس الملكي السعودي وإنشاء جهاز لـ "أمن الدولة"

الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز (أرشيفية)

أعلنت وكالة الانباء السعودية (واس)، عن أمر ملكي بترقية الفريق ركن سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيساً للحرس الملكي.

وجاء في سلسلة أوامر ملكية أيضًا إنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة" ويرتبط برئاسة الوزراء مباشرة، وتعيين بدر بن محمد بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد محمد بن سلمان في الشؤون الخاصة بمرتبة وزير.

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2- قطر: اختراق وكالتنا الرسمية تم من الإمارات

اختراق إلكتروني (أرشيفية)

أعلن فريق التحقيق القطري الخاص بالاختراق الذي تعرض له موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) في 24 مايو الماضي أن نتائج التحقيقات تؤكد أن عملية الاختراق تمت من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح المقدم على بن محمد المهندي، رئيس فريق التحقيق في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الداخلية القطرية، أن الفريق أنجز التحقيق ورفعه إلى الجهات الحكومية العليا في دولة قطر، والتي ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات وتحريك دعوى قانونية بهذا الشأن.

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3- موظفو الأوقاف ومقدسيون يواصلون اعتصامهم أمام الأقصى

معتصمون يؤدون الصلاة أمام باحات المسجد الأقصى (أرشيفية)

واصل موظفو الأوقاف الإسلامية في القدس، وعدد كبير من مواطني القدس المحتلة، اليوم الخميس، اعتصامهم أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك، رفضا للدخول إليه عبر البوابات الإلكترونية التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه. وقال شهود عيان إن الاعتصام يتزامن مع دعوات المرجعيات الدينية والوطنية بمدينة القدس، للنفير العام للمسجد الأقصى، وحشد الآلاف للمشاركة في صلاة الجمعة غدا، في أقرب نقاطٍ للمسجد الأقصى، لكسر الحصار عنه، وإزالة أبواب إلكترونية من أمام أبوابه.

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4- مقتل 28 جنديًا سوريًا في كمين بالقرب من دمشق

قوات من الجيش السوري (أ ف ب)

قتل 28 جنديا سوريًا في كمين نصبه لهم أحد الفصائل المقاتلة النافذة في الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق خلال محاولتهم شن هجوم، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن الكمين نصبه جيش الإسلام فيما كانت القوات النظامية تحاول تحقيق تقدم في بلدة الريحان في غوطة دمشق الشرقية"، معقل الفصائل المقاتلة.

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5- مصدر أمني عراقي يعلن تحرير قرية شمال الشرقاط

قوات الأمن العراقية (ارشيفية)

أعلن مصدر أمني عراقي أن القوات الأمنية المشتركة أنجزت تحرير قرية "الامام غربي " شمالي قضاء الشرقاط (280 كم شمال بغداد).

وقال المقدم كريم العبود آمر قوة سوات صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " جميع القوات وصلت الى أهدافها وسيطرت على الطريق الرئيس الذي يربط قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بناحية القيارة بمحافظة نينوى والذي يمر وسط القرية".

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