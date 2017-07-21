أسامة هيكل: مدينة الإنتاج الإعلامي ليست طرفًا في أزمة قناة الحياة

كتبت- ندى شريف:

قال أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، ولجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المدينة ليست طرفًا في أزمة قناة الحياة.

وأضاف هيكل، في تصريحات لمصراوي، الجمعة: "التحفظ على ممتلكات القناة يخص الأجهزة والمعدات الخاصة بها، لكن الاستوديوهات ليس لها علاقة بالقضية".

وتابع رئيس المدينة: "على حسب معلوماتي، فإن قناة الحياة استشكلت لإيقاف تنفيذ الحكم، وعليها توضيح الأمر للجميع".

وكان مصدر بـ"الحياة"، قال إنه تم الاستشكال على قرار الحجز على ممتلكات القناة "أجهزة"، حيث أوردوا ما يستدعى وقف تنفيذه.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني مسؤول بقطاع أكتوبر، إن قوة أمنية تحفظت على كافة ممتلكات قناة الحياة الفضائية (أجهزة) بمدينة الإنتاج الإعلامي، مساء الخميس.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي- أن قوات الشرطة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، والعقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، توجهت إلى مقر استديوهات القناة لتنفيذ حكم قضائي لصالح رجل الأعمال علاء الكحكي، مالك قنوات النهار.

وأوضح المصدر أن الحكم يقضي بالحجز على ممتلكات القناة التي يملكها السيد البدوي؛ لعدم سداده الديون المستحقة لـ"الكحكي".