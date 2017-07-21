10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن أي تغيير في القدس يجب أن تواف عليه وزارة الأوقاف الأردنية وعلى إسرائيل الحفاظ على الوضع القائم بالمدينة، كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه على إسرائيل سحب آلات كشف المعادن من أمام المسجد الأقصى، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تنظيم داعش يسقط بسرعة كبيرة، وصرح وزير الدفاع العراقي عرفان محمود أن بلاده حاربت الإرهاب نيابة عن العالم.

1 – المومني: لا تغيير بالقدس دون موافقة الأردن

الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني (أرشيفية)

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أن أي تغيير في القدس يجب أن توافق عليه وزارة الأوقاف الأردنية، وأن على إسرائيل الحفاظ على الوضع القائم في المدينة المقدسة، وعدم مخالفة التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

وقال المومني إن أي شيئ يقوم به الاحتلال في القدس، يجب أن توافق عليه وزارة الأوقاف الأردنية، لأن المقدسات في القدس الشريف تقع تحت الوصاية الهاشمية.. مشيرا إلى أن الأوقاف الأردنية كانت هي فقط صاحبة الحق قبل عام 2000 في إصدار موافقات وتصاريح دخول السياح الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى المبارك.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- إردوغان: يجب على إسرائيل سحب آلات كشف المعادن من المسجد الأقصى

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إسرائيل إلى سحب آلات كشف المعادن التي وضعتها عند مداخل باحة المسجد الأقصى في القدس، مشيرًا إلى أن هذا الأمر زاد من حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن أردوغان اتصل هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وأخبره أنه يجب سحب آلات كشف المعادن التي وضعتها إسرائيل في المسجد الأقصى في اقرب وقت ممكن".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- ترامب: "داعش" يسقط بسرعة كبيرة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تنظيم "داعش" الإرهابي يسقط بسرعة كبيرة،مشيرًا إلى أنه يتعهد بالعمل على القضاء السريع على التنظيم.

وأضاف ترامب خلال زيارته لوزارة الدفاع الأمريكية: "إننا نبلي بلاء حسنا ضد داعش.. إن التنظيم يسقط بسرعة، بل بسرعة كبيرة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- وزير الدفاع العراقي: حاربنا الإرهاب نيابة عن العالم

وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي (ارشيفية)

أكد وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي أن القوات المسلحة العراقية حاربت الإرهاب نيابة عن العالم أجمع.

وقال الحيالي ، خلال الاجتماع برئيس أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح ال بنيان الذي يزور العراق حاليا ، إن "القوات المسلحة العراقية استبسلت في الدفاع عن أرض الوطن ، وحاربت الإرهاب نيابة عن العالم أجمع".

وأثنى :"على دور المملكة الداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- ميركل: التوجه الجديد ضد تركيا مبرر

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

بررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التوجه الجديد في سياسة بلادها نحو تركيا. وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين سايبرت باسم المستشارة الألمانية على موقع الرسائل القصيرة "تويتر" قائلا إن الإجراءات التي طرحها وزير الخارجية سيجمار جابريل تجاه تركيا "تعد بالنظر إلى التطورات الأخيرة ضرورية ولا غنى عنها".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- المزروعي: لم نحاول تجريد قطر من حق استضافة كأس العالم

محاولة بلاده تجريد قطر من حق استضافة كأس العالم (أرشيفية)

نفي وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، تقارير إخبارية عن تدخل بلاده في حادثة قرصنة وكالة الأنباء القطرية.

كما نفي الوزير الإماراتي، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكورية الجنوبية سول، ومزاعم بمطالبة الدول الأربع(السعودية والبحرين والإمارات ومصر) بتجريد قطر من حق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- عبدالله الطريجي: على طهران تنفيذ الأحكام ضد الهاربين من الكويت

النائب البرلماني الكويتي الدكتورعبدالله الطريجي (أرشيفية)

أكد النائب البرلماني الكويتي الدكتورعبدالله الطريجي على ضرورة أن تطالب الحكومة الكويتية بتنفيذ أحكام ضد المتهمين الإيرانيين. وقال الطريجي في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية: "إن إيران ساعدت في تسهيل هروب المطلوبين الإيرانيين بالكويت، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تسهل فيها طهران هروب مطلوبين إيرانيين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- قاسمي: اتهامات الكويت لا أساس لها

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية برهام قاسمي (أرشيفية)

هددت إيران بالرد بالمثل على قرار الكويت طرد معظم دبلوماسييها من أراضيها، معتبرة اتهامات البلد الخليجي لها بالوقوف وراء خلية إرهابية "لا أساس لها".

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان على صفحته في تطبيق "تليجرام": "إن إيران أبلغت اعتراضها الشديد للقائم بالأعمال الكويتي. كما كررنا أنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مماثلة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- جابريل: لا علم لدي بأي عرض رسمي بشأن جنرالات أتراك

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل (ارشيفية)

صرح وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل أنه ليس لديه معلومات عن عرض تركيا حول تبادل الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل مقابل اثنين من الجنرالات الأتراك السابقين.

وقال جابريل بالعاصمة الألمانية برلين: "ليس لدي علم عن عرض رسمي للتبادل". وأكد أنه ليس لديه معلومات عن مراسلات كتابية بهذا المحتوى أو مكالمات هاتفية تعود للأسابيع الماضية، وقال: "لقد قرأت ذلك في الصحف فقط".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- لوبومير زوراليك: على أوروبا دعم وتقوية ليبيا

وزير خارجية التشيك لوبومير زوراليك (أرشيفية)

قال وزير خارجية التشيك لوبومير زوراليك، إن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى البحث عن كافة الوسائل والسبل لتدعيم وتقوية ليبيا. وأكد زوراليك في تصريحات أوردت قناة "روسيا اليوم" مقتطفات منها، يجب علينا أن نتحدث بكل صراحة عن كافة الوسائل والسبل الواقعية الكفيلة بتحقيق الاستقرار في تلك الدولة ليبيا".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا