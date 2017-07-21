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بالصور.. مصرع شخص وإصابة آخر أثناء تنقيبهما عن الآثار بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مصرع شخص وإصابة آخر أثناء تنقيبهما عن الآثار بكفر الشيخ

12:43 ص الجمعة 21 يوليه 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى شخص مصرعه، مساء أمس الخميس، فيما أصيب آخر، وذلك أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بقرية كوم الحجنة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ.

كان العميد ماجد فتحي مأمور مركز شرطة بيلا، تلقى بلاغًا من أهالي قرية كوم الحجنة دائرة المركز، بتلقيهم استغاثات أطلقت من منزل المدعو "محمد ع.أ.س"، 35 عامًا، ويقيم بذات القرية، لإنقاذ أحد الأشخاص، سقط في مياه حفرة، وباستطلاعهم الأمر، تبين وجود أشخاص، برفقة صاحب المنزل، بغرض التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم، معدات خاصة بذلك.

انتقل الرائد محمد صادق، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونوه إلى قرية كوم الحجنة، محل واقعة التنقيب عن الآثار، وبالمعاينة تبين أن المنزل قديم، ومكون من طابقين، وبداخله حفرة بعمق 19 مترًا، كان صاحب المنزل، وآخرين ينقبون عن الآثار، وبحوزتهم المعدات الخاصة في ذلك، عبارة عن ونش متحرك، ومعدات أخرى لسحب المياه.

كما تبين وجود جثة انتُشلت بمعرفة المنقبين بحبل من مياه الحفرة، وهي لأحد العاملين المشاركين في تلك الواقعة، للمدعو "حسام ا.م.س.م"، 30 عامًا، وبتوقيع الفحص الطبي عليه، تبين أن أسباب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، نتيجة سقوطه في مياه الحفرة، لحظة التنقيب عن الآثار، وكذا وجود مصاب آخر يدعى "على ع.م.ح"، 35 عامًا، مصابًا بكسور وكدمات، بأنحاء متفرقة بالجسم.

ألقي القبض على صاحب المنزل المذكور، والتحفظ على المعدات المستخدمة في الواقعة، وتشميع وغلق المنزل، تحت تصرف النيابة، فيما جرى نقل المصاب لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقيه العلاج اللازم، والجثة تحت تصرف النيابة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 11430 لسنة 2017 جنح مركز شرطة بيلا، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق

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