بينهم «صلاح وديفو».. تشكيلة بالبريميرليج أقل سعرًا من الشرط الجزائي لـ«نيمار»

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ترددت أنباء إسبانية، أمس الأربعاء، عن اقتراب البرازيلي، نيمار جونيور، لاعب برشلونة من الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث كشفت صحيفة «أس» الإسبانية أمس، أن إدارة النادي الفرنسي مستعدة لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد نيمار، والمقدر قيمته بـ222 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا لقيمة الشرط الجزائي المتواجد بعقد اللاعب البرازيلي، قامت صحيفة «ميرور» الإنجليزية اليوم الخميس بعمل تشكيلة تضم 11 لاعبًا تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الحالي، لم يتجاوز سعرهم الـ200 مليون يورو.

وتستعرض «التحرير» في التقرير التالي التشكيلة التي وضعتها الصحيفة الإنجليزية..

- أسمير بيجوفيتش

نجحت إدارة نادي بورنموث في ضم البوسني، أسمير بيجوفيتش حارس مرمى فريق تشيلسي، خلال فترة الانتقالت الحالية، مقبل 10 ملايين جنيه إسترليني.

- فيكتور لينديلوف

تعاقد نادي مانشستريونايتد الإنجليزي، مع السويدي لينديلوف، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

- هاري ماجوير

أعلنت إدارة ليستر سيتي الإنجليزي، ضم المدافع الإنجليزي هاري ماجوير، قادمًا من نادي هال سيتي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

- مايكل كين

تعاقد نادي إيفرتون مع الإنجليزي، مايكل كين، مدافع فريق بيرنلي، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

- سياد كولاسيناك

نجحت إدارة أرسنال فى التعاقد مع المدافع البوسني كولاسيناك، قادمًا من نادي شالكه البرتغالي دون مقابل مادي.

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- جاك كورك

نجحت إدارة نادي بيرنلي الإنجليزي في التعاقد مع المدافع الإنجليزي جاك كورك، قادمًا من نادي سوانزي سيتي، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

- توم كليفرلي

تعافد نادي واتفورد مع لاعب الوسط الإنجليزي توك كليفرلي، قادمًا من نادي إيفرتون، بمقابل مادي وصل إلى 28 مليون جنيه إسترليني.

- تيموي باكايوكو

أعلنت إدارة نادي تشيلسي عن تعاقدها مع الفرنسي تيمو باكايوكو، لاعب وسط فريق موناكو، بمقبل مادي وصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

- محمد صلاح

نجحت إدارة نادي ليفربول فى التعاقد مع المصري محمد صلاح، جناح نادي روما الإيطالي، بمقابل مادي وصل إلى 34.7 مليون جنيه إسترليني.

- ساندرو راميريز

تعاقد نادي إيفرتون مع الإسباني، ساندرو جناح فريق مالاجا الإسباني، بمقابل مادي وصل إلى 5,2 مليون جنيه إسترليني.

- جيرمين ديفو

قام نادي بورنموث، بالتعاقد مع الإنجليزي جيرمين ديفو، مهاجم نادي سندرلاند، دون مقابل مادي.