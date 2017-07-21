في هذا اليوم| وصول أول إنسان للقمر.. اغتيال البيطار.. وفاة محرز

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حمل هذا اليوم 21 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كافة المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1969 - وصول أول إنسان إلى سطح القمر

في مثل هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو لعام 1969، وصل رائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونج، إلى سطح القمر ليكون بذلك أول إنسان يصل إليه.

وفي أول رحلة فضائية لأرمسترونج قاد مركبة جيميني 8 وذلك في عام 1966، وقام خلال هذه المهمة مع ديفيد سكوت بإجراء أول عملية التحام مركبتين فضائيتين تتم بواسطة إنسان، كما قاد طاقم رحلة أبولو 11 والتي هبط فيها على القمر مع بز ألدرن في مثل هذا اليوم عام 1969، وكانت هذه الرحلة الثانية له.

1980 - اغتيال رئيس وزراء سوريا الأسبق صلاح البيطار في باريس

أُغتيل رئيس وزراء سوريا الأسبق صلاح البيطار، في باريس بواسطة المخابرات السورية، في مثل هذا اليوم الحادي والعشرين من يوليو عام 1980، وذلك بسبب خلافه مع الرئيس حافظ الأسد.

وكان أُشيع أن البيطار يضغط على السعوديين ليقطعوا المعونة عن سوريا، واتصل بأعداء الأسد في بغداد، وبغيرهم من أصحاب الأسماء ذات الماضي والتي كان بريقها يخبو، بحيث أصبح نقطة جذب لأنواع مختلفة من المعارضة السورية، وقد بدا في إحدى اللحظات أنه يشكل خطرًا حقيقيًا على النظام في سورية، مما دفع السلطات الأمنية إلى اغتياله بمسدس كاتم للصوت في باريس في عام 1980.

2008 - القبض على كاراديتش زعيم صرب البوسنة الأسبق بسبب جرائم حرب

ألقي في مثل هذا اليوم عام 2008، القبض على رادوفان كاراديتش زعيم جمهورية صرب البوسنة الأسبق والمطلوب للمحكمة الجنائية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا، وذلك للمحاكمة في جرائم حرب قام بها في البوسنة ضد المسلمين.

ووجهت إلى كراديتش، إحدى عشرة تهمة بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الحرب في البوسنة، التي أسفرت عن سقوط 100 الف قتيل ونزوح 2,2 مليون آخرين بين 1992 و1995، وقضت المحكة الجنائية الدولية، في 2016 بسجنه 40 عامًا، وذلك بعد إدانته بالمسؤولية عن عمليات الإبادة الجماعية في سربرينيتشا وحصار ساراييفو الدامي قبل 20 عامًا.

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مواليد هذا اليوم

1693 - توماس بلهام هولز، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1816 - جوليوس رويتر، رجل أعمال ألماني ومؤسس وكالة الأنباء العالمية رويترز.

1884 - حسن حسني عبد الوهاب أديب ولغوي ومؤرخ تونسي.

1899 - إرنست همينغوي، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1954.

1920 - محمد ديب، أديب جزائري.

1923 - رودولف ماركوس، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1992.

1944 - جون أتا ميلس، الرئيس الثاني عشر لجمهورية غانا.

1948 - يوسف إسلام، مغني إنجليزي.

1951 - روبن ويليامز، ممثل أمريكي.

1960 - سليمان القصار، مغني كويتي.

1974 - إبراهيم سويد، لاعب كرة قدم سعودي.

1976 - وحيد هاشميان، لاعب كرة قدم إيراني.

1977 - صاحب العبد الله، لاعب كرة قدم سعودي.

1978 - جوش هارتنت، ممثل أمريكي.

1979 - أندريه فورونين، لاعب كرة قدم أوكراني.

1980 - فاطمة سالم، ممثلة كويتية.

1981 - خواكين سانشيز، لاعب كرة قدم إسباني.

1982 - هبة الدري، ممثلة مصرية تعمل في الكويت.

1983 - محمد سعدون الكواري، إعلامي رياضي قطري.

1984 -ليام ريدغويل، لاعب كرة قدم إنجليزي.

آفريل لافين، مغنية روك وبوب وكاتبة أغان كندية من أصل فرنسي.

1987 - مصطفى كريم، لاعب كرة قدم عراقي.

وفيات هذا اليوم

1425 - مانويل الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1796 - روبرت برنز، شاعر اسكتلندي.

1877 - خير الدين التونسي، أحد رموز الإصلاح بالبلاد التونسية.

1914 - جرجي زيدان، أديب ومؤرخ لبناني.

1944 - كلاوس شتاوفنبرج، ضابط في الجيش الألماني وأحد قادة انقلاب 20 يوليو 1944.

1967 - ألبرت جون لوتولي، سياسي جنوب أفريقي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1960.

1980 - صلاح البيطار، رئيس وزراء سوريا.

2005 - لونغ جون بولدري، مغني وممثل أداء صوتي بريطاني.

2008 - أحمد محرز، ممثل مصري.

أعياد ومناسبات هذا اليوم

اليوم الوطني في بلجيكا.

عيد التحرير في غوام.

عيد التناغم العرقي في سنغافورة.