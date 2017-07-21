رئيس مجلس الدولة الجديد: «السيسي يهدف إلى بناء صرح قضائي شامخ»

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قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة الجديد، إن أجواء حلفه اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت متميزة للغاية، لافتًا إلى أن «الرئيس يقُدر القضاء عامةً، ومجلس الدولة تحديدًا، وأبدى متابعته ومساندته لرجال القضاء، ويهدف أن يتم بناء صرح قضائي شامخ وبنية تشريعية ضخمة في مصر».

وأضاف أبو العزم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أن الرئيس ثّمن جهود رجال القضاء، لافتًا إلى أنه توجه بعد لقاء الرئيس ليلتقى قضاة مجلس الدولة، وعرض عليهم خطة العمل في المرحلة القادمة، ومن بينها ترسيخ القيم والمبادئ المقررة مسبقًا، موجهًا الشكر لهم على تهنئته بالمنصب الجديد.

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وانتقد تناول أي حكم قضائي خارج نطاق أبواب المحاكم، مشدّدًا على أنه لا يصح ذلك، مؤكدًا أنه سيعى لذلك بشدة، لأن التصدي من غير المتخصص يصنع بلبلة للرأي العام، مستكملًا: «زي ما إحنا بنحترم مهنة الإعلام.. الإعلام لازم يحترم تخصصنا ولا يتدخل فيه».