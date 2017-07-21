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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:27 ص الجمعة 21 يوليه 2017

إعداد - علاء المطيري: 

أعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر على اصطحاب الركاب للأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات الجوية، وقتل 11 جنديا أوكرانيًا في إقليم شرق أوكرانيا الإنفصالي، إضافة إلى 11 جنديًا أفغانيًا، وتسببت العاصفة الإستوائية في مقتل 17 شخصًا وفقدان 6 آخرين في الأقاليم الوسطى لفيتنام.

1- أمريكا ترفع حظر الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات

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شاب يتصفح جهاز تابلت في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية في 23 مارس 2017 (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر على اصطحاب الركاب للأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات الجوية القادمة من ثماني دول ذات أغلبية مسلمة، وذلك بعد أربعة أشهر من فرضها.

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2- مقتل 11 جنديا أوكرانيًا شرقي البلاد 

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جنود أوكرانييون يحملون نعوش زملائهم الذين قتلوا في شرق أوكرانيا أثناء جنازتهم في كييف في 1 فبراير 2017 (أ ف ب)

قتل 11 جنديا أوكرانيًا منذ الأربعاء في شرق اوكرانيا الانفصالي، ثمانية منهم في مواجهات مع المتمردين الموالين لروسيا، وثلاثة في انفجار لغم حسب ما أعلن الخميس متحدث عسكري.

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3- مقتل 11 فردًا من قوات الأمن الأفغانية في حادثين منفصلين

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جنود أفغان بمركباتهم العسكرية في قندهار بأفغانستان في 23 مايو 2017 (أ ف ب)

ذكر مسؤولون أفغان، أن 11 فردًا من قوات الأمن الأفغانية قتلوا في حادثين منفصلين بجنوب وشرق البلاد.

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4-مقتل 28 شخصًا إثر سقوط حافلة في الهند

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حادث حافلة في مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل الهندية في 9 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الهندية أن ما لايقل عن 28 شخصا لقوا حتفهم إثر انزلاق حافلة من على الطريق وسقوطها من على ممر جبلي في ولاية هيماشال براديش بشمال الهند.

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5-العاصمة الإستوائية تقتل 17 شخصًا في فيتنام

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منازل منهارة عقب تعرضها لإعصار في مدينة دا نانج وسط فيتنام في 15 أكتوبر 2013 (أ ف ب)

تسببت العاصفة الإستوائية في مقتل 17 شخصًا وفقد 6 آخرين بعد أن اجتاحت العاصفة "تالاس" الأقاليم الوسطى لفيتنام، بحسب ما ذكرت السلطات.

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مصراوي Masrawy

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