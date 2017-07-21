العبادي يتعهد بإنهاء تواجد داعش في العراق
العبادي يتعهد بإنهاء تواجد داعش في العراق
12:27 ص الجمعة 21 يوليه 2017
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
بغداد - (د ب أ)
تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء اليوم الخميس بإنهاء تواجد تنظيم داعش في العراق.
وقال العبادي -خلال استقباله قائد القيادة الامريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل: " عازمون على إنهاء وجود عصابات داعش الارهابية في الاراضي العراقية، والمضي بتحرير ما تبقى منها وحماية وتأمين الحدود والتوجه لتحقيق الاستقرار وإعادة النازحين، مع الاستمرار بتعزيز قدرات القوات العراقية في مجالات التسليح والتدريب".
وقدم الجنرال فوتيل "التهنئة بانتصار القوات العراقية وتحرير الموصل وشجاعتها في خوض هذه المعركة النموذجية بجميع ابعادها العسكرية والانسانية وقيادة الدكتور العبادي لعمليات التحرير".
وجدد فوتيل " استمرار الولايات المتحدة بتقديم الدعم لاستكمال تحرير ما تبقى من الاراضي العراقية".
وكان العبادي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.
وكانت القوات العراقية قد بدأت في أكتوبر 2016 معركة تحرير الموصل وتمكنت من تحرير الجانب الأيسر من المدينة في شهر كانون ثان/يناير، قبل أن تنتقل للجانب الأيمن في فبراير الماضي.
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