بعد الأوامر الملكية.. تغريدات السعوديون بين الترحيب والسخرية

مصراوي Masrawy

كتبت - رنا أسامة:

اجتاح هاشتاج "#اوامر_ملكيه" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد سلسلة القرارات التي أصدرها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الخميس.

وجاءت تغريدات السعوديين على القرارات الملكية الجديدة مُغلّفة في مُعظمها بطابع الترحيب والقبول. فغرّد حساب باسم @alnshme، قائلًا: "نسأل الله ان يكون فيها خيرًا للعباد والبلاد ونسأل الله ان يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يديم الأمن على بلادنا".

وكتب حساب يحمل اسم @Ai_544، يقول: "مليكي وسيدي وولي أمري، لك السمع والطاعة، أسأل الله أن ينفع أمة الإسلام بك".

فيما جاءت تغريدات أخرى تستنكر من القرار الملكي الخاص بإنشاء نادي باسم "نادي الإبل"، فكتبت إحداهن تقول: "ما فائدة نادي الصقور والإبل رئيس ومجلس وزحمه ومصاريف استثمروا طاقات الشباب والشابات المهدرة ملف البطالة أهم لتحقيق رؤية المملكة".

وقال آخر: "مع إن الإبل يشكل أحد المخاطر الجسيمة على حياة الإنسان المسبب للوباء (كورونا) إلا أن الصدمة أتت بانشاء نادي للإبل!".

فيما دعا أحد المُغرّدين السعوديين إلى إصدار قرار لإعادة صرف العلاوة السنوية بدلًا من إنشاء نادي للإبل وآخر للصقور، قائلًا: "مانبغي لا أبل ولا طيور الفائدة لأهلها نبي #العلاوة_السنوية_المنسية_١٤٣٨ حسبنا الله وكفى".

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا بإنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ضمن جملة من القرارات.

ومن بين القرارات أن تفصل من وزارة الداخلية كل من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى رئاسة أمن الدولة.

فضلًا عن إنشاء ناديين أحدهما باسم " نادي الإبل"، والآخر "نادي الصقور"، ويُعيّن المشرف العام على كلا منهما ورئيس وأعضاء مجلس إدارة كلا منهما بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وكذلك إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا.

كما شملت الأوامر، تعيين محمد القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، وتعيين بدر بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد في الشؤون الخاصة بمرتبة وزير، وإعفاء سليمان الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه، وتعيين ثامر نصيف رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى إعفاء الفريق أول حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه، وترقية الفريق ركن سهيل المطيري إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيساً للحرس الملكي.

وتضمنت ترقية الفريق خالد الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة إلى رتبة فريق أول، وترقية اللواء الركن مفلح العتيبي قائد قوات الأمن الخاصة إلى رتبة فريق ركن.