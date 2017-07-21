عمرو جمال يجدد طلبه الرحيل عن الأهلي

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عقد عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع أحمد أيوب، المدرب للعام للفريق والقائم بأعمال المدير الفني، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وجدد جمال، طلبه الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يمتلك عرضًا رسميًا من فريق بيدفيدست الجنوب إفريقي.

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وطلب مهاجم الأهلي من أيوب، إبلاغ حسام البدري، المدير الفني، برغبته في الرحيل، خاصة بعد التعاقد مع إسلام محارب، مهاجم سموحة.

ويتواجد المدير الفني للفريق، حسام البدري، خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته، حيث يغيب عن قيادة الفريق خلال لقاء الفيصلي الأردني، يوم السبت المقبل، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.