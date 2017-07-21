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وزير الداخلية يُشكل فريق بحث لتحديد منفذي "هجوم الفيوم"

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يُشكل فريق بحث لتحديد منفذي "هجوم الفيوم"

11:50 م الخميس 20 يوليو 2017

كتب - علاء عمران:

كلَّف وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، مساعده لقطاع الأمن العام اللواء جمال عبد الباري، بتشكيل فريق بحث؛ لتحديد هوية المتهمين بالهجوم على سيارة شرطة مكلفة بتأمين الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس.

وضم فريق البحث اللواء هشام نصر، مدير مباحث الوزارة، واللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، وعددا من ضباط قطاع الأمن العام والأمن الوطني؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إن مسلحين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية، فتحوا النار على سيارة شرطة في طريق عودتها لتبادل الخدمة بقوات الأمن بالعزب.

وأضاف المصدر، أن الهجوم أسفر عن استشهاد المجند شريف الجريحي ٢١ عاما، بعدة طلقات بالصدر، وإصابة المجندين محمود جمال محمد، إبراهيم عبد الفتاح محمد، وعصام صبري متولي.

وأشار المصدر إلى أنه تم إغلاق مداخل ومخارج المحافظة؛ لسرعة ضبط الجناة، وانتقلت القيادات الأمنية لموقع الحادث للمعاينة.

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