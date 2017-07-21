الشرطة تتصدى لهجوم على دورية وتقتل 4 مسلحين بشمال سيناء

العريش - أشرف سويلم:

قتلت قوات الشرطة في شمال سيناء، مساء اليوم الخميس، أربعة مسلحين يشتبه في انتمائهم لفرع تنظيم داعش في شبه الجزيرة، عند محاولتهم الهجوم على دورية أمنية جنوب مدينة العريش.

وقالت المصادر إن مسلحين حاولوا الهجوم على الدورية التي كانت تسير على الطريق الدائري في جنوب العريش مساء الخميس، إلا أن القوات تصدت لهم وقتلت أربعة منهم.

وأضافت أن هناك ضابطين وثلاثة مجندين أصيبوا أثناء التصدي للمسلحين.

وأوضحت أن المصابين هم: الرائد أحمد محمود بخيت (34 سنة)، الملازم أول محمد علي عبد القوي (24 سنة)، المجند محمود محمد عبد المقصود (24 سنة)، المجند إسلام أسامة شعبان (24 سنة) والمجند قاسم محمد السيد (28 سنة).

وتلاحق قوات الأمن المسلحين الفارين في المنطقة الصحراوية خلف مدينة العريش.