أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

الشرطة تتصدى لهجوم على دورية وتقتل 4 مسلحين بشمال سيناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة تتصدى لهجوم على دورية وتقتل 4 مسلحين بشمال سيناء

11:55 م الخميس 20 يوليه 2017

الشرطة تتصدى لهجوم على دورية وتقتل 4 مسلحين بشمال سيناء

صورة ارشيفية

العريش - أشرف سويلم:

قتلت قوات الشرطة في شمال سيناء، مساء اليوم الخميس، أربعة مسلحين يشتبه في انتمائهم لفرع تنظيم داعش في شبه الجزيرة، عند محاولتهم الهجوم على دورية أمنية جنوب مدينة العريش.

وقالت المصادر إن مسلحين حاولوا الهجوم على الدورية التي كانت تسير على الطريق الدائري في جنوب العريش مساء الخميس، إلا أن القوات تصدت لهم وقتلت أربعة منهم.

وأضافت أن هناك ضابطين وثلاثة مجندين أصيبوا أثناء التصدي للمسلحين.

وأوضحت أن المصابين هم: الرائد أحمد محمود بخيت (34 سنة)، الملازم أول محمد علي عبد القوي (24 سنة)، المجند محمود محمد عبد المقصود (24 سنة)، المجند إسلام أسامة شعبان (24 سنة) والمجند قاسم محمد السيد (28 سنة).

وتلاحق قوات الأمن المسلحين الفارين في المنطقة الصحراوية خلف مدينة العريش.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بالعريش

    أخبار

  • "منيل جويدة" بأشمون تشيع شهيد المنوفية بحادث العريش (صور)

    أخبار

  • استشهاد أمين شرطة بالعريش برصاص عناصر بيت المقدس

    أخبار

  • بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "إسلام شعبان" في جنازة عسكرية ببني سويف

    أخبار

إعلان

d9497701f9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي

الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا

الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا