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دبلوماسي كوري لـ"مصراوي": نتطلع لنشر ثقافتنا في مصر على غرار منتجاتنا

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مصراوي Masrawy

دبلوماسي كوري لـ"مصراوي": نتطلع لنشر ثقافتنا في على غرار منتجاتنا

11:51 م الخميس 20 يوليو 2017

بارك جاي يانج

الإسكندرية - محمد البدري:

‏‫أكد "بارك جاي يانج"، مدير المركز الثقافي لكوريا الجنوبية، رغبة سفارة بلاده في مصر بتوسيع نطاق الأنشطة الثقافية للتعريف بثقافة الشعب الكوري للمصريين.

وقال " يانج" في تصريح خاص لـ "مصراوي"، مساء اليوم الخميس، إن شعب كوريا الجنوبية يعرف مصر جيدًا، والعديد منهم درسوا تاريخ أهراماتها العظيمة، غير أن أغلب المصريين لا يعرفون عن شعب كوريا سوى القليل، وحان الوقت لتقريب ثقافات الشعبين.

وأضاف أن هناك تشابهًا بين الشعبين المصري والكوري، وكذلك ثقافة الدولتين متشابهة إلى حد كبير، فكلا الشعبين يقدران قيمة الأسرة.

ولفت إلى وجود العديد من المنتجات الكورية بالمنازل المصرية، خاصة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، علاوة على السيارات وغيرها من المنتجات، مبينًا أن ذلك سبب قوي لرغبة كوريا الجنوبية في نشر ثقافتها بين الشعب المصري.

وأبدى يانج رغبته في إقامة العديد من الأنشطة الثقافية التي تهدف إلى تعريف الشباب المصري بالثقافة الكورية، لافتًا إلى أن الأنشطة والفعاليات المتعددة التي يقدمها المركز الثقافي الكوري تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

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