الوفد يهنئ وزيرتا التضامن والاستثمار لاختيارهما ضمن أقوى 10 سيدات عربيات

كتبت- مروة شوقي:

هنأ حزب الوفد، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي و الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لإختيارهن ضمن قائمة أقوى 10 سيدات عربيات في القطاع الحكومي في 2017 حسب تصنيف مجلة "فوربس".

وقال فؤاد، المتحدث الرسمي للخزب، أن "نصر" و "والي" تتوليان حقائب وزارية في غاية الدقة والأهمية و تؤديان أداءً منضبطًا في الملفات الموكلة لهن.

وأشار "فواد، إلى أن مثل هذه الاختيارات تؤكد على جدارة المرأة المصرية و تميزها العملي و العلمي على الصعيد الاقليمي و الدولي، مطالبًا بالدفع بالمزيد من الكوادر النسائية الفاعلة في مواقع المسئولية.

وقد احتلت الوزيرة سحر نصر المركز الثاني ضمن قائمة أقوى 10 سيدات عربيات في القطاع الحكومي في 2017 حسب تصنيف مجلة "فوربس"، وجاءت الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي في المركز الثالث، أما المركز الرابع فاحتلته هند صبيح، وزيرة للشئون الاجتماعية في دولة الكـويت.