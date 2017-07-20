السويدي عن «مصنع الأستيكة»: «إحنا مكملين.. وخلي اللي يتكلم يتكلم»

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انتقد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، سخرية البعض من إنشاء مصنع للأقلام الرصاص والأستيكة باستثمارات 90 مليون جنيه، مشدّدًا على أن النقد في هذه الحالة غير بناء، ووجه الشكر لكل من عمِل على تحويل هذه الفكرة إلى مشروع قابل للتنفيذ.

أضاف السويدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، عبر شاشة «dmc»، أن إنشاء المصنع، حتى أن كان صغيرًا، أفضل من الاستمرار في الاستيراد، وعلى الإعلام والصحافة عدم السخرية من الفكرة، موضحًا أنه كان يتوقع تشجيع الفكرة بدلًا من السخرية.

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تابع: «الأقلام اللي بتنتقد بتنمي جوه شبابنا فكرة إنه ميقبلش يشتغل أي شغلانة حتى وإن كانت شريفة، المشروع كويس جدًا وبوجه الشكر مرة أخرى للقائمين عليه.. هي دي البداية، وخلي اللي يتكلم يتكلم وإحنا مكملين في شغلنا».