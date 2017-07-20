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وزير التجارة: صناعة الأقلام الرصاص والأستيكة «مهمة»

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وزير التجارة: صناعة الأقلام الرصاص والأستيكة «مهمة» وزير التجارة: صناعة الأقلام الرصاص والأستيكة «مهمة»

التحرير

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن «كل الصناعات مهمة، كبيرة كانت أو صغيرة، بل أن الصناعات المتوسطة والصغيرة أكثر أهمية، والتي من بينها بدأ تصنيع الأقلام الرصاص والأستيكة بتكلفة ما بين 80 إلى 80 مليون جنيه».

أضاف قابيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء »، عبر شاشة «dmc»، أن 85% من الاقتصاد المصري قائم علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أننا نريد أن يعود رجال الأعمال للصناعة بدلًا من الاعتماد فقط على التجارة والاستيراد.

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شدّد وزير التجارة، على أن كل دولار يتم توفيره وتحويله للصناعة يعود بالفائدة للمصريين والعمالة المصرية.

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التحرير

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