رئيس «الشئون العربية» بالبرلمان: ما تفعله إسرائيل بفلسطين «بلطجة»

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استنكر اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، والحصار المفروض على المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله ووضع بوابات إلكترونية أمامه، موضحًا أن الشعب الفلسطيني أعزل ولا يملك سوى الوقوف والاعتراض والكلام فقط، بينما تهدف إسرائيل إلى تمزيق الأوطان وتفتيتها.

أضاف الجمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، مساء الخميس، أنه «يجب أن تتدخل منظمة اليونسكو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، كما أنه يجب أن يكون لمجلس الأمن دور قوى، حيث إن كل القرارات التي صدرت من المجلس لصالح الشعب الفلسطيني دُهست بأحذية إسرائيل».

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وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إلى أن هناك تواطؤا من المجتمع الدولي تجاه قضية الدولة المحتلة، حيث إن ما تقوم به إسرائيل يُعد عدوانا على مبادئ القانون، وبلطجة ضد فلسطين».