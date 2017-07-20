جامعة الإسكندرية تكرم طلاب مشروع الخرسانة المسلحة بكلية الهندسة

الإسكندرية – (أ.ش.أ):

كرم الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، طلاب مشروع الخرسانة المسلحة بكلية الهندسة، بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح والدكتـــور عبد العزيز قنصوه عميد كلية الهندسة.

وقال الدكتور سعيد علام وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، في تصريح صحفي: "إن الطلاب أجروا دراسة لمجموعة من العمارات السكنية القائمة حول عمارة الأزاريطة المائلة التي جرت إزالتها لتحديد السلامة الإنشائية لهذه العمارات ضمن مشروع التخرج.

وأضاف أن الدراسة تهدف إلى ربط الناحية الأكاديمية بخدمة المجتمع لتكون بداية لتطبيق الدراسة على أرض الواقع.

كما كرم رئيس الجامعة، طلاب كلية الهندسة الحاصلين على المركزين الثالث والحادي عشر على مستوى العالم هذا العام في المسابقة الدولية لتصميم وبناء الغواصات الآلية (ROV) التي أقيمت بمدينة لونج بيتش بولاية كاليفورنيا في يونيو 2017