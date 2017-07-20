عضو "العفو الرئاسي": مستمرون في إعداد القائمة الرابعة.. والإعلان عنها قريباً

كتب- أحمد مسعد وياسمين محفوظ:

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة مازالت في مرحلة جمع البيانات لإعداد القائمة الرابعة، لافتاً إلى أنهم مستمرون في بحث الطلبات التي تقدم إليهم.

وأكد عضو اللجنة، في تصريحات لـ"مصراوي"، الخميس، أنه بالرغم من قلة عدد الاجتماعات بين الأعضاء، إلا أن العمل بإعداد القائمة يسير حسب الخطة الموضوعة، وسوف يتم الإعلان عنها في أسرع وقت.

وأضاف السقا: "اللجنة ما زالت تواصل عملها بشكل مستمر، لاستكمال ما تم خلال الفترة الماضية من الإفراج عن الشباب بـ3 قوائم سابقة"، مشيراً إلى أن اللجنة ستنعقد قريباً لبحث إعداد القائمة وموعد تقديمها لرئاسة الجمهورية.

وكان النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قال في تصريحات صحفية، إن لجنة العفو تتلقى طلبات العفو من جميع المؤسسات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، ومجلس النواب، والمواطنين، لإعداد القائمة الرابعة.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي: "اللجنة مازالت تواصل عملها بشكل مستمر، والحديث عن انتهاء دورها ليس صحيحًا، فنحن مستمرون حتى اأخر مسجون سيتم تقديمه طبقا للشروط والإجراءات التى تنطبق عليه في عملية الإفراج عنه".

يشار إلى أن أخر قائمة للعفو الرئاسي "الثالثة"، قد تم الإعلان عنها في 23 يونيو الماضي، بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بـ"العفو" عن 502 سجين، بينهم 25 امرأة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وفق بيان سابق للرئاسة.

وكان السيسي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة العفو، في أكتوبر عام 2016، لبحث "العفو" عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، وفي الشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.