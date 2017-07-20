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الزمالك يُكرم أسرة مسلسل «ظل الرئيس»

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كرم مجلس إدارة نادي ، أسرة مسلسل "ظل الرئيس" مساء اليوم بمقر النادي وذلك بحضور مرتضي منصور رئيس النادي، وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

وقام منصور بتقديم درع النادي لبطل المسلسل ياسر جلال والمنتج ريمون مقار، وكوكبة من نجوم المسلسل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.

وحرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر والتقدير لأسرة المسلسل حيث أكد أنه عملًا متميزًا يحمل رسالة راقية.

وأضاف منصور انه سيكرر هذه التجربة بتكريم كل المسلسلات التي تقدم فنًا راقيًا لخدمة المجتمع.

 

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