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الأهلي يوضح حقيقة القبض على عبدالله السعيد في ألمانيا

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الأهلي يوضح حقيقة القبض على عبدالله السعيد في ألمانيا الأهلي يوضح حقيقة القبض على عبدالله السعيد في ألمانيا

التحرير

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه لا صحة من بعيد أو قريب لما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود أزمة لعبد الله السعيد في مطار ألمانيا، نافيا ما أشيع عن القبض على اللاعب في المطار.

وأوضح عبد الحفيظ أنّ السعيد موجود خارج مع أسرته في إجازة يقضيها، وذلك بعد أن منحه الجهاز الفني بقيادة حسام البدري راحة من التدريبات.

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وكشف عبدالحفيظ أنه أجرى اتصالًا باللاعب من أجل الاطمئنان عليه، وأن السعيد نفى له شائعة احتجازه بمطار ألمانيا وأكد أن كل أموره على ما يرام.

وكان مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أعلن أنه تم إلقاء القبض على عبد الله السعيد، بعد وصوله لألمانيا، لقضاء إجازته مع عائلته. وكشف يونس في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن صديقا له أخبره بإلقاء القبض على "السعيد" على متن الطائرة فور وصولها ألمانيا في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

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التحرير

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