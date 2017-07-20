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يونس يكشف لـ«التحرير» تفاصيل القبض على عبدالله السعيد

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يونس يكشف لـ«التحرير» تفاصيل القبض على عبدالله السعيد يونس يكشف لـ«التحرير» تفاصيل القبض على عبدالله السعيد

التحرير

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قال مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أنه تم إلقاء القبض على عبد الله السعيد، لاعب القلعة الحمراء، بعد وصوله لألمانيا، لقضاء إجازته مع عائلته.

وكشف يونس  في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن صديق له أخبره أنه تم إلقاء القبض على "السعيد" على متن الطائرة فور وصولها لألمانيا في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وأضاف يونس أن صديقه حاول التدخل إلا أن قوات الأمن أخبرت هذا الشخص بعدم التدخل في الأمر وإلا سيتم حجزه هو الأخر.

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وتابع: «أبلغت صديقي بضرورة إبلاغ السفارة المصرية في ألمانيا بما حدث لمتابعة الأمر ومعرفة السبب».

واختتم:« عبد الله السعيد حتى الآن لم يخرج من المطار ومن الوارد أن يكون السبب هو تشابه أسماء أو بسبب طول لحيته».

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التحرير

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