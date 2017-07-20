أرقام في مشوار «عبدالملك» مع كرة القدم

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انتقل أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، إلى صفوف المصري البورسعيدي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق العسكري، في واحدة من أهم صفقات المصري خلال فترة الانتقالات الحالية، نظرًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

ويستعرض التحرير مسيرة أحمد عيد خلال مشواره الكروي مع الأندية والمنتخبات الوطنية:

ولد عبد الملك فى 15 مايو 1980 ولعب لنادى حرس الحدود، وبدأ مسيرته من ناشئين نادي الزمالك وانتقل للعديد من الأندية ( غزل المحلة - أسوان - حرس الحدود - الزمالك - أهلي بنغازي - طلائع الجيش ) وأخيرا انتقل لنادي المصري البورسعيدي .

1-ألقاب أحمد عيد:

حصل أحمد عيد، على 11 بطولة محلية ودولية خلال مسيرته الكروية، حيث توج أحمد عيد، مع منتخب مصر بـ4 بطولات هم "أمم أفريقيا مرتين 2006/2010، مع المنتخب الأول، وكأس العالم العسكرية 2007، مع المنتخب العسكري، وكذلك بالبطولة العربية 2007، كما حصل علي كأس مصر ثلاث مرات، 2 منها مع حرس الحدود عامي 2009 و2010 ومرة مع الزمالك عام 2013، بالإضافة إلى كأس السوبر المصري عام 2009 مع حرس الحدود، علي حساب النادي الأهلي، وحصل على الدوري المصري الممتاز مرة واحدة فقط مع نادي الزمالك موسم 2015/2014.

2- مسيرته مع المنتخب الوطني:

لعب عبد الملك أولى مبارياته مع المنتخب المصرى فى عام 2005، وبمثل المنتخب المصري فى كأس الأمم الأفريقية 2008 و2010 وكأس القارات 2009 ولعب أساسياً فى المباراة الأخيرة للفراعنة فى كأس القارات أمام الولايات المتحدة الأمريكية، والتى انتهت 3-0 لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك مع منتخب مصر في 51 مباراة أحرز بها 9 أهداف في تاريخه مع الفراعنة وحصد 5 ألقاب.

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3- أرقام عيد هذا الموسم:

شارك أحمد عيد عبدالملك، في 30 مباراة هذا الموسم بواقع 2459، منها 28مباراة في الدوري الممتاز ومباراتين في كأس مصر، أحرز عبد الملك، 8 أهداف منها 7 أهداف في بطولة الدوري وهدف في كأس مصر، وصنع 4 أهداف في مسابقة الدوري، حصل اللاعب على 9 كروت صفراء، وتعرض للطرد مرتين أحدهما طرد مباشر في مباراة طلائع الجيش ووادي دجلة، بالجولة الخامسة في بطولة الدوري.

4- اقترابه من نادي الـمائة:

أعلن أحمد عيد عبد الملك على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، انه أقترب من نادي المائة وسجل 98 هدفًا ، بينما أكد البعض أن اللاعب لم يسجل سوى 76 هدفًا في الدوري.

الجدير بالذكر أن أحمد عيد عبد الملك يتصدر حاليا قائمة اللاعبين الهدافين المسجلين فى قوائم الدوري هذا الموسم برصيد 76 هدفًا متفوقا على محمد فضل و عماد متعب بفارق هدفين.