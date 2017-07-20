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محافظة القاهرة: نقل ورش صقر قريش إلى طريق "السخنة" خلال أشهر قليلة

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مصراوي Masrawy

محافظة القاهرة: نقل ورش صقر قريش إلى طريق "السخنة" خلال أشهر قليلة

10:43 م الخميس 20 يوليه 2017

عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

تفقدت الدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، يرافقها المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي البساتين، أعمال تطوير المنطقة المخصصة لنقل ورش صقر قريش و التي تم تخصيصها بنهاية شارع الخمسين بطريق العين السخنة.

وأشادت نائب المحافظ بالجهد المبذول من قبل رئيس الحي في إسترداد الأراضي أملاك الدولة ومنها تلك المنطقة والتي قد تم تخصيصها لنقل أصحاب الورش إليها.

وقالت عبدالرحمن، إنه من المنتظر أن يتم البدء في نقل الورش في غضون أشهر قليلة وذلك وفقا لقرار من المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بناء على الشكاوي الكثيرة المقدمة من أهالي منطقة صقر قريش.

وأشارت عبدالرحمن إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لعمل منطقة صناعية محددة للورش العشوائية والتي تؤثر بالسلب على جميع المرافق سواء (الصرف الصحي- المياه- الكهرباء) لذلك سيتم تجهيز تلك المنطقة المخصصة لنقل الورش بالصرف الصحي المخصص لتلك المهن، موضحة أنه سيكون هناك تصريحًا من الدفاع المدني، لأن تلك الورش تكون دائما عرضة للحرائق نظراً لتعاملهم الكثير والدائم مع الزيوت والشحوم سريعة الاشتعال.

هذا المحتوى من

Asha

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