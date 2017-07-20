البحوث الإسلامية: مكاتب الفتوى بالمترو لاستعادة العقول التي اختطفت

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قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مساء الخميس، إن فكرة إنشاء مكاتب الفتوى بمحطات مترو الإنفاق جاءت تلبية لاحتياجات المجتمع، ودعمًا لجهود الدولة في مُواجهة الإرهاب.

وأضاف عفيفي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن إنشاء مكاتب للفتوى داخل مترو الأنفاق لا يتعارض مع مدنية الدولة التي نُقرها، موضحًا أن هذه الفكرة جاءت للتلاحم مع أفراد المجتمع خلال الفترة المقبلة.

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وتابع: «هذه المكاتب لتيسير حصول عموم الناس على الفتوى الصحيحة، ولاستعادة العقول التي اختُطفت».