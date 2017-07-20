تشيلسي يقترب من حسم صفقة «موراتا»

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، توصل لاتفاق مع الفارو موراتا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة البلوز اتفقت على ضم المهاجم الإسباني، مقابل 80 مليون يورو، وراتب سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو، لمدة 5 سنوات.

وأكدت الصحيفة أن بطل الدوري الإنجليزي سوف يعلن عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

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يعد موراتا هو الصفقة الرابعة للبلوز خلال الميركاتو الحالي، بعد الحارس ويلي كاباييرو، والمدافع أنطونيو روديجير، ولاعب خط الوسط تيموي باكايوكو.

يذكر أن موراتا سجل 20 هدفًا، وصنع 6 أخرى، خلال 48 مباراة الموسم الماضي مع فريق ريال مدريد.