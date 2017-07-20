بدلًا من الأتوبيسات المكشوفة.. كيف كانت احتفالات الأندية في القرن الـ19؟

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تحرص معظم الأندية عند تتويجها بالألقاب الهامة على الاحتفال بالكأس مع جماهيرها في الشوارع من خلال صعود اللاعبين بالكأس أعلى حافلة ذات طابقين تجوب شوارع المدينة، احتفالًا بالإنجاز الذي حققه الفريق، ويعد ريال مدريد آخر فريق قام بهذا الأمر، وذلك عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الشهر الماضي.

ولا تعد تلك الطريقة في الاحتفال بالتتويج بالألقاب جديدة على عالم كرة القدم، حيث تعود تلك الطريقة في الاحتفال إلى عام 1927، عندما تُوّج كارديف سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن قبل كارديف سيتي، كان اللاعبون يجلسون في حافلة ولكن ذات طابق واحد فقط كانت تعرف باسم «charabanc»، وبدأت تلك الاحتفالات من أندية مدينة لندن، التي حرصت على مغادرة ملعب ويمبلي القديم بتلك السياراة للاحتفال مع الجماهير بالكأس في شوارع عاصمة الضباب.

أما الفرق المتوجة باللقب ولا تنتمي إلى المدينة التي احتضنت المباراة النهائية، فكانت تحرص على بدأ الاحتفالات من محطات القطار، حيث يتم إخبار الجماهير بموعد الاحتفالات عقب انتهاء المباراة مباشرة.

ففي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1883 بين بلاكبرن أولمبيك وأولد إيتونيانز، تلك المباراة التي كانت تبث مباشرة لحانة لانكشير عبر برقيات التيليجراف، وبالتالي علم السكان المحليين بفوز فريق بلاكبرن أولمبيك باللقب بنتيجة (2-1) عقب نهاية المباراة بدقائق محدودة وذلك على بعد 200 ميل من مدينة لندن.

وبالتالي، عندما بدأ فريق بلاكبرن أولمبيك مسيرة الاحتفالات في اليوم التالي عبر العربات التي تجرها الخيول كانت الجماهير في الموعد وبانتظارهم لبدء الاحتفالات في شوارع المدينة.

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