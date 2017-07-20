بالصور - ضبط 3 أطنان "مصاصات" فاسدة بأكتوبر تُهدد حياة الأطفال

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الخميس، مصنع غير مرخص لإنتاج "مصاصات الأطفال" بمدينة السادس من أكتوبر.

وردت معلومات إلى العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن شخصًا يحمل الجنسية السورية، يبلغ من العمر 37 عامًا، يتخذ من "بدروم" بالحي السابع مصنعًا لإنتاج حلوى الأطفال "مصاصات".

وأشارت التحريات برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى أن مالك المصنع جاء من سوريا منذ فترة، واشترى معدات بدائية، علاوة على تجميع كميات من الحلوى منتهية الصلاحية، وإعادة تصنيعها بإضافة مكسبات الطعم وألوان صناعية؛ معرضًا حياة المستهلكين -خاصة الأطفال- للخطر.

وباستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت الشرطة المصنع بمنطقة الـ71 فدانا، وأمكن ضبط المدير المسؤول ونحو 3 أطنان حلوى مُعدة للبيع، أفاد تقرير مفتشي الأغذية والصحة بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتسبب الإصابة بالسرطان.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.