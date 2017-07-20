بالصور.. اﻵلاف يشاركون في الليلة الختامية لمولد "السلطان الفرغل" بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق :

يشارك اﻵلاف من المواطنين، اليوم الخميس، في الليلة الختامية لمولد "السلطان الفرغل"، بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، حيث تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية، بليلة عيد ميلاد العارف بالله سلطان الصعيد الشيخ "أحمد الفرغل"، والذي يوافق الخامس من شهر صفر من كل عام، والتي كان قد بدأ الاحتفال به في عام 2005، بمشاركة العديد من المدّاحين.

وشهدت الساحة المواجهة للمسجد عروضًا للتحطيب من خلال مسابقات بين المواطنين في الدفاع عن النفس باستخدام العصا، كما تنتشر داخل المدينة بالقرب من المسجد، موائد للضيافة على مدار اليوم لكل الراغبين في تناول الطعام مجانًا، من خلال خدمة تقدمها الطرق الصوفية.

فعلى مدار أسبوعين، استقبلت مدينة أبو تيج الآلاف من أبناء الطرق الصوفية ومريدي الشيخ الفرغل، وشاركوا في المسيرة التي جابت شوارع المدينة احتفالاً بمولد السلطان، وتتضمن الليلة الختامية تكثيفًا لحلقات الذكر، وتتميز الليلة الأخيرة بتواجد مشاهير المنشدين الدينيين، والتي تستمر حفلاتهم الإنشادية حتى الساعات الأولى من صباح يوم التالي.

يذكر أن السلطان الفرغل، ولد عام 851 هجرية الموافق 1407 ميلادية، وتوفى في عام 851 هجرية الموافق 1447 ميلادية، ويرجع موطنه إلى بلاد المغرب العربى.

ويقع مسجده على بعد 27 كيلو مترا جنوب مدينة أسيوط، ويعد من أشهر المزارات الدينية بالمحافظة، وله مكانة طيبة في قلوب الناس وخاصة الزهاد والمتصوفة.

من جانبها، كثفت قوات أمن أسيوط من تواجدها في محيط الاحتفال، لتأمين المشاركين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، وللحيلولة دون دخول أي عناصر تخريبية تستهدف تعكير صفو المحتفلين.