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تأجيل قضية "عنف العدوة" لـ 20 أغسطس.. وإخلاء سبيل 4 متهمين

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مصراوي Masrawy

تأجيل قضية "عنف العدوة" لـ 20 أغسطس.. وإخلاء سبيل 4 متهمين

10:03 م الخميس 20 يوليو 2017

محمد بديع مرشد الإخوان

كتب - عمرو علي:

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان، إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية "عنف العدوة"، والمتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان و682 آخرين.

وجاء قرار التأجيل؛ لاستكمال فض الأحراز.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".

كانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014- بإعدام 183 متهمًا، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية.

لكن محكمة النقض قررت -في فبراير الماضي- قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.

وبديع صادر ضده أحكام غير نهائية بالإعدام والسجن، وما زال يحاكم على ذمة قضايا أخرى.

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