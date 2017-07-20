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مرتضى منصور يكشف أسباب استمرار إيناسيو

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مرتضى منصور يكشف أسباب استمرار إيناسيو مرتضى منصور يكشف أسباب استمرار إيناسيو

التحرير

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قال ، رئيس نادي أنه يلتمس العذر لأوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدًا أنه قرر منحه الفرصة مرة أخرى.

وأكد رئيس الزمالك خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" على قناة أون سبورت، أن هناك 3 أسباب جعلته يلتمس العذر للمدرب البرتغالي، أولها أنه تولى مسؤولية تدريب الزمالك في منتصف موسم.

وأضاف منصور أن السبب الثاني هو أن الفريق يُعاني من عدد من الإصابات، والتي أثرت على نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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وأوضح أن نتائج المدرب جيدة، حيث أنه لم يخسر سوى في مباراتين في الدوري، وأن السبب الثالث هو أنه فقد عناصر مهمة في المشوار الأفريقي، وتحديدًا بعد طرد طارق حامد في مباراة اتحاد العاصمة، ومحمود حمدي "الونش" في مباراة أهلي طرابلس.

وأكد إيناسيو إن طارق يحيي المدرب العام الجديد في الزمالك لن تكون مهمته تطفيش المدرب.

وكان مرتضى منصور قد أصدر قرارًا خلال الساعات الماضية بتعيين طارق يحيي مدربًا عامًا، وحسين السيد مديرًا للكرة ومدحت عبد الهادي مدرب مساعد.

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التحرير

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