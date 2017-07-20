كابوريا: أسمع عن مفاوضات الزمالك من السوشيال ميديا (حوار)

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رديت على مفاوضات الأهلي بالتوقيع على بياض للمصري

حسام حسن قال لي: «هخليك أفضل لاعب في مصر»

أحمد الشيخ مثل لاعبي الـ«بلاي ستيشن»

المصري تنقصه الخبرة لحصد البطولات.. والكأس هديتنا لجماهير بورسعيد

جماهير بورسعيد فهمتني غلط... وأنا باعشقهم

«قصة شعر» سبب لقب كابوريا

استطاع أحمد كابوريا صانع ألعاب النادي المصري البورسعيدي، أن يكون محط أنظار العديد من الأندية خاصة قطبي الكرة الأهلي والزمالك، نظرًا لما يتمتع به من موهبة حيث اقتنص لقب "مستر أسيست"، كأفضل صانعى الأهداف فى موسم 2015–2016 بعدد 13 هدفًا في ظهوره بدورى الأضواء والشهرة، وساعدته موهبته ومهارته العالية في لفت أنظار المتابعين والمحللين للدورى المصرى، واستطاع كابوريا ورفاقه أن يقودوا فريقهم نحو المربع الذهبي، وقدموا موسمًا رائعًا تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق.

"التحرير" التقت كابوريا للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بمفاوضات القطبين، وعلاقته ببورسعيد والتوأم حسن، وكان لنا معه هذا الحوار..



- ماحقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك معك؟

حتى الآن لم يتحدث معي أي مسؤول من نادي الزمالك، وكل ما يقال عن انتقالي للقلعة البيضاء أخبار تُنشر على السوشيال ميديا، وكل ما علمته أن هناك مفاوضات من جانب الزمالك مع إدارة النادي المصري، فأنا عقدي هنا يمتد لمدة عامين.

- وماذا عن الأهلي؟

تحدث معي مسؤول كبير من الأهلي الموسم الماضي، وذهبت لكابتن حسام وأبلغته بتفاصيل المكالمة التي جمعتني بهذا المسؤل وكان ردي وقتها أني وقعت على عقد جديد للنادي المصري، على بياض، وتركت لهم حرية تحديد المقابل المادي وحتى الآن لا أعلم راتبي ولم أسأل عنه احترامًا وتقديرًا للنادي الذي صنع اسمي.

- لماذا لم تطلب من مجلس الإداراة توضيح ذلك للجماهير؟

بالفعل اتصلت باستاذ علي الطرابيلي عضو مجلس الإداراة وطلبت منه توضيح الصورة للجماهير، وأنني لم أطلب الرحيل من النادي، فكيف أوقع علي بياض للنادي المصري إذا كنت أريد الرحيل؟! أنا أعشق جماهير بورسعيد.

- كان لك تصريحات سابقة تقول إنك لن تخون بورسعيد وترتدي قميص الأهلي.. هل هذا معناه أن مفاوضات الأهلي مازالت مستمرة؟

أنا لم أصرح لأي مكان وحواري معكم هو أول حوار لي مع الصحف والمواقع، لأنني لا أحب التحدث كثيرًا للإعلام، لأن هناك من يقوم بتفسير التصريحات وفقًا لرغبته ومصلحته من أجل الشهرة والتسويق.

- تردد أن مسؤولي المصري طلبوا مليون دولار للاستغناء عنك للزمالك.. ماتعليقك على ذلك؟

هذه المسائل أتركها لمجلس الإدارة، وليس لي الحق أن أتحدث فيها، فالإدارة هي من لها الحق أن تقيّم لاعبيها وتطلب المقابل المادي الذي تراه مناسبًا، وأكرر أنه لم يتحدث أحد معي من مسؤولي الزمالك حتى هذه اللحظة.

- ما هي أسباب توتر علاقتك بجماهير النادي المصري الفترة الأخيرة؟

الجماهير فاهمة الموضوع غلط، وتشعر أنني أريد الرحيل من النادي وأقسم بالله هذا غير صحيح بالمرة، فأنا أعشق جماهير النادي المصري والتوأم حسام وإبراهيم، وحتى في الفترة التي ابتعدت فيها عن المشاركة أساسيًا في المباريات، لم أتحدث مع كابتن حسام في شيء.

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- هل ترى بطولة الكأس قريبة من النادي المصري؟

سنهدي بطولة الكأس للجماهير، وعندي ثقة كبيرة بذلك وسنتغلب على الزمالك في بطولة الكأس التي أرى أنها أصبحت قريبة لأن أمامنا مباراتين فقط، وسنبذل كل جهدنا كي نسعد الجماهير باللقب.

- ماذا عن علاقتك بحسام حسن المدير الفني للفريق؟

لا أنسى عندما قال لي حسام حسن في بدايتي: «أنا هخليك أفضل لاعب في مصر» هذا الكلمه لم ولن أنساها أبدا.

أيضا كابتن حسام دائمًا يقول لنا استمتعوا بالكرة لتمتعوا أنفسكم، فدائمًا أبرز توجيهاته لعب الكرة على الأرض فهو لا يحب دائمًا اللاعب الذي يلعب الكرة الطويلة، حتى لو باقي على المباراة دقيقة واحدة.

- ما الذي ينقص «كابوريا» ليصبح أفضل لاعب في مصر؟

أن أكون أكثر شراسة على الكرة، دائمًا كابتن حسام يقول لي حارب من أجل الكرة لا تفقدها بسهولة.

- في رأيك ما سبب ابتعاد محمد مجدي ومسعد عن المشاركة مع الزمالك؟

الإصابة بالطبع، هي من أبعدتهما، ومسعد خاصة لو لم يكن مصابًا لأصبح أفضل لاعب في الزمالك حاليًا.

- ألا تخشى من نفس مصير الثنائي في حالة انضمامك للزمالك؟

كما قلت لك الإصابة هي سبب ابتعاد الثنائي عن المشاركة، وحتى الآن أنا لاعب في المصري ولا يمكن أن أتحدث عن شىء لم يحدث.

- ما الذي ينقص المصري للمنافسة علي البطولات؟

الخبرات، فالفريق يمتلك مجموعة لاعبين مميزين، والدليل علي ذلك خسارتنا في بطولة إفريقيا بالدقيقة 95 في مباراة الذهاب أمام فريق كامبالا سيتي، الذي أحرز هدف التقدم رغم أننا قدمنا مباراة قوية، ولكن ينقصنا اكتساب الخبرات.

من أفضل لاعب في مصر حاليًا من وجهة نظرك؟

أفضل لاعب مصري هو أحمد الشيخ، لأنه من اللاعبين القلائل الذين يمتلكون موهبة كبيرة، ولديه قدرة أن يحرز الأهداف من أي مكان في الملعب، وأنا أراه مثل لاعبي البلاي ستيشن.

- أين أنت من المنتخب الوطني؟

أي لاعب يتمنى أن يمثل منتخب بلاده، وأنا عندما كنت أشارك بشكل أساسي مع المصري علمت أن الجهاز الفني للمنتخب يتابعني لكن لسوء الحظ ابتعدت عن المشاركة، إلى جانب أن الجهاز الفني بقيادة كوبر يعتمد على مجموعة من اللاعبين يرى أنهم أفضل العناصر، وسأعمل خلال الفترة القادمة على العودة مرى أخرى للمستوى الذي ظهرت عليه منذ بداية الموسم المنقضي وأتمنى أن أنال ثقة كوبر وجهازه المعاون.

- ما هي خطتك للفترة القادمة؟

حلم الاحتراف دائمًا يراودني فهو حق شرعي لأي لاعب، ولكن عامل السن هو العقبة الوحيدة، ولكن سأظل أحلم بالاحتراف الخارجي وتمثيل المنتخب، وأن أصبح من العناصر المؤثرة في المنتخب لكي أحقق طموحي.

- اسمك الحقيقي أحمد موسى ما سبب لقب كابوريا؟

عندما كنت صغيرًا حلقت شعري على طريقه "كابوريا" من وقتها أطلق علي هذا الاسم واشتهرت به.