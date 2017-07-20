بالصور.. مطار القاهرة يكرم موظفًا فاز بذهبية بطولة برلين الدولية للسباحة

كتب- طه عبيد:

نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي، احتفالية تكريم لأحد أبناء الشركة من العاملين، بعد حصوله على ذهبية بطولة برلين الدولية للسباحة وتأهله لبطولة كأس العالم.

وكرم المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، السباح عمرو السوهاجي، الذي حصل على ذهبية بطولة برلين الدولية للسباحة الباراليمبيه، وتأهله لبطولة العالم بالمكسيك، حيث أكد دعم الشركة الدائم لكافة العاملين في شتى المجالات العلمية والرياضية.

وأعطى إسحاق تعليماته الإدارات والقطاعات العاملة في شركة ميناء القاهرة الجوي، بتقديم كافة المساعدات وتسهيل كافة الإجراءات التى يحتاجها البطل المصرى لدعمه في البطولة التى سيشارك بها في كأس العالم.

حضر احتفالية تكريم البطل العالمي، حمدي عبد العزيز الشيخ مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، وتم منح السوهاجى شهادة تقدير نظرا لما تميز به أثناء البطولة ممثلا لمصر والمصريين.

يذكر أن الرقم المؤهل لبطولة العالم هو (2 دقيقة و 18 ثانية ) في سباق 50 متر صدر فى تصنيف ٍ(SB1) وقد كسره عمرو السوهاجى بفارق 11 ثانية أى ( 2 دقيقة و 7 ثوانى ) محققا بذلك رقم قياسى إفريقى جديد .