أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مطار القاهرة يكرم موظفًا فاز بذهبية بطولة برلين الدولية للسباحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مطار القاهرة يكرم موظفًا فاز بذهبية بطولة برلين الدولية للسباحة

09:33 م الخميس 20 يوليو 2017

  • عرض 2 صورة

    6ad1114d6e.jpg

  • عرض 2 صورة

    954ced4a7e.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إزالة فورية لحالتي تعِدّ على أراضٍ زراعية بسوهاج

الألبوم التالى

بالصور.. إزالة فورية لحالتي تعِدّ على أراضٍ زراعية بسوهاج

كتب- طه عبيد:

نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي، احتفالية تكريم لأحد أبناء الشركة من العاملين، بعد حصوله على ذهبية بطولة برلين الدولية للسباحة وتأهله لبطولة كأس العالم.

وكرم المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، السباح عمرو السوهاجي، الذي حصل على ذهبية بطولة برلين الدولية للسباحة الباراليمبيه، وتأهله لبطولة العالم بالمكسيك، حيث أكد دعم الشركة الدائم لكافة العاملين في شتى المجالات العلمية والرياضية.

وأعطى إسحاق تعليماته الإدارات والقطاعات العاملة في شركة ميناء القاهرة الجوي، بتقديم كافة المساعدات وتسهيل كافة الإجراءات التى يحتاجها البطل المصرى لدعمه في البطولة التى سيشارك بها في كأس العالم.

حضر احتفالية تكريم البطل العالمي، حمدي عبد العزيز الشيخ مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، وتم منح السوهاجى شهادة تقدير نظرا لما تميز به أثناء البطولة ممثلا لمصر والمصريين.

يذكر أن الرقم المؤهل لبطولة العالم هو (2 دقيقة و 18 ثانية ) في سباق 50 متر صدر فى تصنيف ٍ(SB1) وقد كسره عمرو السوهاجى بفارق 11 ثانية أى ( 2 دقيقة و 7 ثوانى ) محققا بذلك رقم قياسى إفريقى جديد .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خلال أسبوع.. 3 وفود أجنبية تُشيد بإجراءات الأمن بمطار القاهرة

    أخبار

  • غلق الصالة الحكومية بمطار القاهرة لمدة شهر ونصف للتجديد

    أخبار

  • وفد أمني بالأمم المتحدة يتفقد مطار القاهرة غدًا

    أخبار

  • المطار: سحب تصاريح العاملين بالخطوط القطرية وإغلاق مكاتبها

    أخبار

إعلان

13f59bbaf1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي

الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا

الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا