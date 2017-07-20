طفل يبيع بالونات بكورنيش الإسكندرية: «الشغل مش عيب» (صور)

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بوجهه المبتسم البشوش رغم ظروف الحياة القاسية، يتجول الطفل محمود أشرف، 12 عاما، بين المواطنين على كورنيش قلعة قايتباي بالإسكندرية، ليبيع البالونات الملونة للأطفال، ليضفي عليهم حالة من البهجة والسعادة لم يشعر بها هو أبدا.

"أنا شغال في المهنة دي من لما كان عندي 6 سنين، باجي من الصعيد من محافظة سوهاج، مع عمي كل فصل صيف نبيع البلالين على كورنيش البحر وفي منطقة القلعة، علشان أكسب فلوس أصرف بيها على أسرتي ودراستي، لمواجهة ظروف الحياة الصعبة".

وأشار الطفل إلى أنه نجح في امتحانات الصف الخامس الابتدائي، مؤكدا على انه يواظب على استذكار دروسه بانتظام خلال تواجده في بلده فأمله الالتحاق بالجامعة.

وتابع: "باجي يوميا الساعة السادسة صباحا وأفضل لحد العشا أبيع البالونات للمتنزهين والمارة"، موضحا أنه يبيع البالونة بجنيهين، وأن الإقبال لم يعد كالسنين الماضية.

وأضاف: "أنا بستنى الصيف يخلص علشان أرجع لأمي وأخواتي في الصعيد ومعايا الفلوس اللي جمعتها"، مؤكدا أن الحياة تطلب الكفاح والعمل خاصة في ظل الظروف الصعبة، "الشغل مش عيب العيب أني أمد أيدي لحد".

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