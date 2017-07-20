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الشوباشي: «40 سنة بناكل على النوتة وبعدين قولنا سدد يا سيسي»

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الشوباشي: «40 سنة بناكل على النوتة وبعدين قولنا سدد يا سيسي» الشوباشي: «40 سنة بناكل على النوتة وبعدين قولنا سدد يا سيسي»

التحرير

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قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، اليوم الخميس، إن القيادة الحالية للبلاد من أشرف وأنقى قيادة مرت على في عصرها الحديث، لافتةً إلى أن الرئيس عبد الفتاح «راجل عايز يخدم البلد وبس».

أضافت الشوباشي، خلال حوارها ببرنامج «كرسي الاعتراض»، عبر فضائية «المحور»، «السيسي ممكن يعملنا البحر طحينة ويقول إن المستقبل وردي ويستلف زي ما كنا بنستلف، قعدنا 40 سنة ناكل على النوتة وبعدين قولناله سدِد يا سيسي».

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تابعت: «السيسي رجل أمين، يُشخص المرض ويبحث عن علاج له»، لافتةً إلى أن كل الأحزاب ليس لها صقل جماهيري.

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التحرير

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