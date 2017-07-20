«أبسوس» توضح حقيقة منعها في مصر وانحيازها لقنوات بعينها

التحرير

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كتب/ أحمد سعيد حسانين - محمد عاطف

التهرب من سداد الضرائب المستحقة وعدم الالتزام بإجراءات تقييم المخاطر، أو إعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين عند حدوث الكارثة، وعدم الوفاء بالالتزامات المالية المقررة وفقًا لنصوص القانون، فضلاً عن الانحياز لفضائيات بعينها فى استطلاعات الرأي ونسب المشاهدة، جميع ما سبق اتهامات موجهة لشركة "إبسوس" المتخصصة فى مجال الاستطلاعات وبحوث المشاهدة والأبحاث التسويقية.

"التحرير" تواصلت مع العضو المنتدب لشركة "إبسوس" عمرو قيس، للتعرف على تعليقه فيما يخص تلك الاتهامات التى تلاحق الشركة، وبدوره نفى كل تلك الاتهامات، قائلاً" إن كل ما أثير بشأن تهرب الشركة من الضرائب أمر غير صحيح على الإطلاق، وشائعات ليس لها أساس من الصحة، موضحاً أن الشركة تقوم طوال فترة عملها بسداد الضرائب المقررة بصورة منتظمة دون أي تأخير ولاتوجد أية مخالفات فى التزاماتها المالية، موضحاً أن هناك اتصالات مستمرة بين الشركة ومصلحة الضرائب، قائلاً: "هذا الكلام لايصح على شركة كبيرة بحجم إبسوس،ل أننا نُسدد ضرائبنا بصورة منتظمة ومستمرة".

وأضاف قيس لـ"التحرير" أن الشائعات تلاحق إبسوس طوال الأيام الماضية، منوهاً بأن الشركة تعمل بكل شفافية مطلقة وملتزمة بكافة القوانين التى تنص عليها الدولة، وتُسدد التزاماتها المالية والضريبية بشكل منتظم وفقاً لما تنص عليه كافة القوانين واللوائح، وقوانين العمل المنصوص عليها.

ورداً على ما أثير بشأن عدم التزام الشركة بإجراء تقييم المخاطر وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين عند حدوث الكارثة، وعدم تأمينها ضد مخاطر الحريق وعدم وجود تقرير من إدارة الحماية المدنية باستيفاء المنشأة لاشتراطات الحماية المدنية، قال قيس هذا الكلام عار تماماً من الصحة، قائلاً: "هذا الآمر أيضاً استمراراً لحملة التشوية التى تلاحق الشركة، لأن مقر الشركة فى عمارة فاخرة مطلة على كورنيش المعادي وفى موقع متميز وليس آيلا للسقوط مثلما زعم البعض"، منوهاً بأن موقع أبسوس فى مكان مميز ويوجد بنفس المبني بنوك وشركات كبرى وملتزمون جميعاً بكافة الاشتراطات ورغم أننا نطل على كورنيش المعادي فإننا نتبع إدارياً حي دار السلام.

من جانبه يقول مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن العاملين بالمؤسسة لم يتقدموا بشكوى أو يطلبوا من الاتحاد التدخل في أزمتهم، مشيرًا إلى أنه من المحتمل ألا يكونوا من الأعضاء المنتمين للاتحاد.

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وأكد البدوي في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن القرار كان لابد أن يُغرِّم رئيس مجلس إدارة الشركة، لا أن يصدر القرار بغلق المؤسسة مما يضر بالعاملين لدى المؤسسة أكثر من مالكها.

وأشار إلى أن القرار كان لابد أن يتضمن صيغة إلزامية بتوقيع عقوبة مالية على المالك، وأن يتم تحذيره بتغليظ العقوبة حال عدم تنفيذه الاشتراطات التي صدر قرار الإغلاق لعدم تطبيقه لها وفقًا لقانون العمل، وعن دور الاتحاد تجاه العاملين بالمؤسسة أكد البدوي أن النقابة المختصة إن تم إبلاغها بأزمتهم ستتدخل فورًا حتى لا يتسبب قرار إغلاق المؤسسة بالإضرار بمصالح العاملين لديها.

وكان مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قال فى تصريحات سابقة لـ"التحرير" إن المجلس ليس فى نزاع مع شركة إبسوس، موضحاً أن المجلس الأعلى لا يزال ينظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركة حتى الآن، وأكد أن «القضية قيد التحقيق».

وأشار مكرم، إلى أن الشركات المصرية هى الشريك فى النزاع مع «إبسوس» وليس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفًا أن وجود شركة محايدة اقتراح وطني معمول به فى كل الدول وليس له علاقة بـ«إبسوس» أو غيرها.

وقال:«وجود شركات وطنية فى المنافسة أمر إيجابي، ولكن ما يريده البعض من إنشاء شركة محتكرة أمر مرفوض، لأنه سيجلب لنا المشكلات، ونريد سوقا مفتوحة بها منافسة».

وكانت "إبسوس" تعرضت للعديد من الاتهامات خلال الأيام القليلة الماضية بعد صدور تقريرها عن نسب المشاهدة، ولاحقتها انتقادات عديدة حول تهربها من سداد نسب الضرائب المستحقة عليها ورفضها الالتزام بالاشتراطات البيئية والأمن والسلامة فى المبنى الموجود فيه الشركة.