غدًا.. بدء تشغيل الطريق المؤقت البديل لقناطر أسيوط القديمة

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، أنه سيجري غدًا تشغيل الطريق المؤقت البديل لقناطر أسيوط القديمة، وغلق قناطر أسيوط القديمة نهائيًا من بدايتها، من الناحية الشرقية وحتى الهويس القديم "مع ترك مسافة حوالي 20 مترًا لمدخل الطريق المؤقت"، بالتنسيق مع اللواء جمال وهبي، مدير إدارة المرور بالمحافظة، ومسئولي مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية.

وأشار المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، إلى أن التشغيل المروري للطريق المؤقت جرى بعد المرور والمراجعة النهائية لمداخل ومخارج الكوبري، والطريق والعلامات المرورية والإرشادية، وبما يفيد جاهزيتها للتشغيل المروري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، وبعد اجتماع عُقد بمقر مشروع قناطر أسيوط.

وأضاف المهندس حسين جلال، المهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، أن الاتجاهات الجديدة للطريق، تضمنت أن المتجه من مدينة أسيوط غربًا إلى مركز ومدينة الفتح شرقًا يسلك مدخل القناطر القديمة، وبعد الهويس القديم يدخل الطريق المؤقت يسارًا مرورا بأعلى الكوبري فوق القناطر الجديدة إلى طريق الفتح أبنوب شرق النيل.

ولفت إلى أن المتجه من مركز ومدينة الفتح شرقًا إلى مدينة أسيوط غربًا، يسلك الطريق الجديد بجوار معسكر فرق الأمن المركزي بطريق أبنوب الفتح، ومرورًا بالكوبري العلوي أعلى قناطر أسيوط الجديدة إلى مدخل القناطر القديمة، ومنها إلى مدينة أسيوط، ويمنع مرور النقل الثقيل وعربات الكارو والتوكتوك.