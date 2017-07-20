أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

غدًا.. بدء تشغيل الطريق المؤقت البديل لقناطر أسيوط القديمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غدًا.. بدء تشغيل الطريق المؤقت البديل لقناطر أسيوط القديمة

09:33 م الخميس 20 يوليه 2017

غدًا.. بدء تشغيل الطريق المؤقت البديل لقناطر أسيوط القديمة

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، أنه سيجري غدًا تشغيل الطريق المؤقت البديل لقناطر أسيوط القديمة، وغلق قناطر أسيوط القديمة نهائيًا من بدايتها، من الناحية الشرقية وحتى الهويس القديم "مع ترك مسافة حوالي 20 مترًا لمدخل الطريق المؤقت"، بالتنسيق مع اللواء جمال وهبي، مدير إدارة المرور بالمحافظة، ومسئولي مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية.

وأشار المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، إلى أن التشغيل المروري للطريق المؤقت جرى بعد المرور والمراجعة النهائية لمداخل ومخارج الكوبري، والطريق والعلامات المرورية والإرشادية، وبما يفيد جاهزيتها للتشغيل المروري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، وبعد اجتماع عُقد بمقر مشروع قناطر أسيوط.

وأضاف المهندس حسين جلال، المهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، أن الاتجاهات الجديدة للطريق، تضمنت أن المتجه من مدينة أسيوط غربًا إلى مركز ومدينة الفتح شرقًا يسلك مدخل القناطر القديمة، وبعد الهويس القديم يدخل الطريق المؤقت يسارًا مرورا بأعلى الكوبري فوق القناطر الجديدة إلى طريق الفتح أبنوب شرق النيل.

ولفت إلى أن المتجه من مركز ومدينة الفتح شرقًا إلى مدينة أسيوط غربًا، يسلك الطريق الجديد بجوار معسكر فرق الأمن المركزي بطريق أبنوب الفتح، ومرورًا بالكوبري العلوي أعلى قناطر أسيوط الجديدة إلى مدخل القناطر القديمة، ومنها إلى مدينة أسيوط، ويمنع مرور النقل الثقيل وعربات الكارو والتوكتوك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تكريم طالبة المركز الثامن بالثانوية الأزهرية في أسيوط (صور)

    أخبار

  • حجز "تاكسى" 15 يومًا لتقاضيه أجرة أزيد من المقررة بأسيوط

    أخبار

  • محافظ أسيوط: مستعدون للتكفل بكافة مصروفات الطالب عبد الراضي علام

    أخبار

  • استشهاد مجند شرطة برصاص مهربين على الحدود المصرية الإسرائيلية برفح

    أخبار

إعلان

4f80dcfd97.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي

الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا

الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا