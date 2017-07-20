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أوامر ملكية بالسعودية: إقالة رئيس الحرس الملكي وإنشاء جهاز لـ "أمن الدولة" (نص القرارات)

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مصراوي Masrawy

أوامر ملكية بالسعودية: إقالة رئيس الحرس الملكي وإنشاء جهاز لـ "أمن الدولة" (نص القرارات)

09:29 م الخميس 20 يوليه 2017

الملك سلمان

كتب – محمد الصباغ:

أعلنت وكالة الانباء (واس)، اليوم الخميس، عن أمر ملكي بترقية الفريق ركن سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيساً للحرس الملكي.

وجاء في سلسلة أوامر ملكية أيضًا إنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة" ويرتبط برئاسة الوزراء مباشرة، وتعيين بدر بن محمد بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد محمد بن سلمان في الشؤون الخاصة بمرتبة وزير.

وينضم إلى جهاز "رئاسة أمن الدولة" كل من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة و قوات الطوارئ الخاصة و طيران الأمن و الإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية.

كما نص أمر أخر على تعيين الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيسا لجهاز "أمن الدولة" بمرتبة وزير مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة. وأضافت الوكالة أن رئيس أمن الدولة يكون عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

كما تم إعفاء الفريق أول حمد بن محمد العوهلي من منصبه كرئيس الحرس الملكي قبل تعيين المطيري، بجانب ترقية الفريق خالد بن قرار الحربي، قائد قوات الطوارئ الخاصة، إلى رتبة فريق أول، و اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي، قائد قوات الأمن الخاصة، إلى رتبة فريق ركن.

 

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