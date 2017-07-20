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شاركت في «خلصانة بشياكة» وهكذا تغير شكلها.. معلومات لا تعرفها عن «بولين»

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التحرير

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على الرغم من مرور أكثر من 15 سنة على فيلم "مافيا"، إلا أن شخصية "بولين" ظلت عالقة بذهن المشاهدين وأصبحت أيفيهاتها يرددها المشاهدين دائما في مواقف حياتهم اليومية.

ونشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة منقسمة لنصفين إحداهما من فيلم "مافيا" والأخرى لها حاليا، وعلقت: "أيه رأيكم في بولين قبل وبعد".

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ونرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالي..

اسمها داليا الخولي، و‎عملت لفترة طويلة مساعد إنتاج.

جاء اختيارها لدور "بولين"، في فيلم "مافيا" عن طريق الصدفة بعدما اختارها المخرج شريف عرفة، لأداء الدور الذي حقق لها شهرة واسعة.

بعد فترة غياب دامت لسنوات طويلة، عادت بالعديد من الأعمال أبرزهم كان فيلم "حبيبي نائما"، عام 2008، بطولة الفنان خالد أبو النجا والفنانة مي عز الدين.

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بعد ما يقرب من 8 سنوات عادت لتشارك في الجزأين التاني والثالث من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، بطولة الفنانة داليا البحيري والفنان خالد سرحان.

ويبدو أن تلك السنوات تعتبر سنوات نشاط لداليا الخوالي ففي نفس العام الذي شاركت فيه في الجزء الثانى من "يوميات زوجة مفروسة"، شاركت في مسلسل "سقوط حر"، مع الفنانة نيللي كريم.

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شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في المسلسل الكوميدي "خلصانة بشياكة"، بطولة شيكو وهشام ماجد وأحمد مكي، ولم تكتفِ بذلك الظهور المميز فقط، لكنها شاركت في إعلان غسالة توشيبا.

 

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التحرير

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