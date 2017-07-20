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"المحامين" و"العمل الدولية" ينظمان دورة لإعداد خبراء في القضايا العمالية​

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مصراوي Masrawy

"المحامين" و"العمل الدولية" ينظمان دورة لإعداد خبراء في القضايا العمالية​

09:18 م الخميس 20 يوليو 2017

نقابة المحامين

كتبت - هاجر حسني:

قالت نقابة المحامين، إن لجنة التدريب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ستعقد دورة إعداد مدربين وخبراء في القضايا العمالية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 2 إلى 3 أغسطس المقبل، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.

وقال بيان النقابة، الخميس، إن عبد الجواد أحمد، مقرر لجنة التدريب وعضو مجلس النقابة، أوضح أن الدورة هدفها إعداد مدربين وخبراء في مجال قانون العمل وتفعيل اتفاقيات العمل الدولية على المستوى الوطني في كافة القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم المصرية بدرجاتها، وبناء قدرات المحامين في هذا المجال، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة ومنظمة العمل الدولية.

وأضاف أحمد، أن المحاضرين في الدورة أحدهم قاضي دولي متخصص في قضايا العمال، وعدد من قيادات منظمة العمل الدولية، إضافة لبعض أساتذة قانون العمل بكليات الحقوق المصرية.

وأشار إلى أن اللجنة ستطرح استمارة المشاركة في الدورة، وفقًا لشروط أهمها أن يكون المتقدم من المحامين المهتمين بقضايا العمال، أو أحد المتطلعين للإلمام بهذا المجال الهام من أجل الحفاظ على حقوق العمال.

وتابع: "سوف تستخدم لجنة التدريب الخرجين من الدورة في تدريب المحامين بالنقابات الفرعية لتوسيع مجال إدراك أعضاء النقابة بتلك القضية المهمة".

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