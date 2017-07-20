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إيران تحتج للكويت على اتهامات وجهتها لطهران

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مصراوي Masrawy

إيران تحتج للكويت على اتهامات وجهتها لطهران

08:58 م الخميس 20 يوليه 2017

إيران تحتج للكويت على اتهامات وجهتها لطهران

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي

طهران - (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الخميس، استدعاء القائم بالاعمال الكويتي إلى الخارجية وإبلاغه احتجاج طهران الشديد على الاتهامات التي وجهت لإيران .

 

وقال قاسمي انه وعلى خلفية الاتهامات عديمة الأساس من قبل مسؤولي وزارة الخارجية الكويتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الملف المعروف بـ "العبدلي"، تم استدعاء القائم بالاعمال الكويتي لدى طهران فلاح الحجرف إلى الخارجية وتم ابلاغه احتجاج طهران الشديد في هذا الصدد،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية .

 

واكد قاسمي أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال الكويتي رفض إيران للاتهامات" الفارغة" الصادرة من المسؤولين الكويتيين تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 

وافاد قاسمي بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لها أي علاقة بهذا الملف وقد تم ابلاغ المسؤولين الكويتيين بذلك منذ بدء النظر في هذا الملف.

 

بدوره قال القائم بالاعمال الكويتي إنه سينقل هذه المطالب والقضايا المطروحة إلى المسؤولين في بلاده .

 

كان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قد صرح ،اليوم الخميس، إنه بعد صدور حكم محكمة التمييز بشأن ما يعرف بخلية العبدلي ، تم إبلاغ السفير الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتية بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

 

كانت محكمة التمييز الكويتية قد قضت بسجن المتهمين في قضية "خلية العبدلي"، بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني لسنوات متفاوتة.

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