رئيس الوزراء يثمن مبادرة صرف علاوة الـ10% للعاملين بالقطاع الخاص

كتب- محمد غايات:

ثمن مجلس الوزراء، المبادرة الإيجابية التي تبناها ممثلي منظمات أصحاب الأعمال لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأعرب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لتلك المبادرة الأصيلة من جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال، معتبرا أنها تعكس حرص القطاع الخاص المصري على الاضطلاع بمسؤوليته الاجتماعية، والسعي لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين به، وتحفيزهم نحو بذل المزيد من الجهد والعرق لتحقيق معدلات أعلى من الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وأكد إسماعيل، أن تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص يعد أحد السبل لاستكمال مسيرة النمو، وتحقيق آمال أبناء الوطن في مستقبل أفضل.

وكان إسماعيل شهد الثلاثاء الماضي، بمقر مجلس الوزراء، التوقيع علي اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجاري، لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وتبلغ نسبة العلاوة 10%، حدها الأدنى 165 جنيها وأقصى 330 جنيها.